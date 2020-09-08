克服身體殘缺 潘瑋杰創「戰神」身障棒球隊奪世界季軍

今年32歲的潘瑋杰因小時候發燒，導致左手萎縮，但絲毫不減他對於棒球的熱愛，不但創立「戰神」身障棒球隊，代表台灣參加2018年第四屆身障棒球世界大賽獲得季軍，他也用影像紀錄隊員的故事，執導的「出口：夢想肢戰」更入圍第39屆金穗獎最佳紀錄片，讓許多身障朋友獲得正面力量。

潘瑋杰指出，2歲時一場高燒，讓他的左手從此萎縮，曾經因此自我懷疑，甚至抱怨家人「為什麼要把他生成這樣」，關係相當緊繃，學生時代也常跟著友人一起蹺課，就是為了「跟別人一樣」。

直到2010年，熱愛棒球的父親詢問，要不要加入身障棒球隊，才開啟潘瑋杰截然不同的人生道路；不過他也坦言，一開始很抗拒，擔心被投以異樣眼光，但看到隊員們能單手流利地投、接球，單腳快速移動守備，決定加入練習，「因為自己跟他們沒有不一樣」。

潘瑋杰2011年時正式成立「戰神」身障棒球隊，隊員都是上班族跟學生，雖然身體有部分缺陷，但每個人都相當熱愛棒球，經常征戰國內外大小賽事，更曾在2018年時代表台灣至日本參加第四屆身障棒球世界大賽，獲得季軍。