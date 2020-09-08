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中職／U18冠軍捕手來了 羅暐捷登錄一軍

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
U18冠軍捕手羅暐捷，生涯首度登錄一軍。 中央社
U18冠軍捕手羅暐捷，生涯首度登錄一軍。 中央社

統一獅隊上周吞下4連敗，讓出下半季戰績第一位置，今天回到主場迎戰富邦悍將隊，球員異動有大幅調整，將投手邱浩鈞、林其緯和一壘手高國慶下放二軍，換上捕手羅暐捷、投手江承峰和一壘手鄧志偉，羅暐捷為生涯首度登錄一軍。

羅暐捷為獅隊在去年選秀的第二指名，也是U18世界盃冠軍班底，本季在二軍出賽43場，繳出打擊率3成23、7發全壘打，他在高中時期兼練捕手與外野，進入中職後專心蹲捕；半季歷練後，羅暐捷自評接球與擋球都有進步，但傳球還有心理障礙待突破。

羅暐捷上周已經隨隊一軍，做好隨時登錄的心理準備，獅隊今天展開本周首戰，異動名單就出現他的名字，有望演出生涯在一軍的處女秀。

邱浩鈞與林其緯在周日的比賽都有出賽，邱浩鈞後援1.1局失1分，林其緯接替他的投球，面對8名打者，只解決1人，被敲2安打，投出4次四壞和1次觸身球保送，狂失6分，都在今天下放二軍。

羅暐捷 林其緯

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