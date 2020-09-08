日職／陽岱鋼二軍連5戰敲安 巨人擊敗火腿

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天二軍出賽有表現，與火腿隊交手單場5打數敲出1支安打，二軍連5場出賽敲安；巨人隊二軍靠著再見安打，以5比4擊敗火腿隊。

日本職棒二軍賽事巨人隊今天與火腿隊交手，巨人隊陽岱鋼先發打第1棒、守中外野，首局敲出右外野方向飛球出局，3局敲出中外野方向飛球出局，5局敲出左外野方向安打，6局再靠著失誤上壘，8局敲出一壘方向滾地球出局。

陽岱鋼8月初被下放二軍，二軍總教練阿部慎之助多次在賽前練習特別指導，也幫助他慢慢找回打擊好手感，9月6日在二軍出賽開轟，今天比賽總計5打數敲出1支安打，二軍連5場出賽敲安，賽後打擊率2成38。

今天比賽火腿隊首局靠著接連四壞保送，橫尾俊建適時安打先馳得點，2局再靠著單局4支安打、1次四壞保送攻下2分，取得3比0領先，4局火腿隊樋口龍之介敲出陽春砲，替球隊多添保險分。

巨人隊前3局沒有拿下分數，4局下半靠著立岡宗一郎適時安打追回1分，6局再靠著小林誠司安打、滾地球、失誤，跑回團隊第2分。

比賽8局打完巨人隊2比4落後，9局最後反攻機會，巨人隊靠著石川慎吾安打開啟攻勢，尤瑞尼亞（EstamyUrena）敲出二壘打、田中俊太補上安打先追1分，山本泰寬選到四壞保送，莫塔（Israel Mota）敲出再見二壘打，一棒送回2分，幫助球隊拿下比賽勝利。