中職／悍將新洋投奇優力亮相 二軍投4局無失分、飆4K
富邦悍將隊新洋投奇優力今天在二軍首度出賽，對樂天桃猿隊二軍先發，投4局無失分，送出4次三振。
奇優力主動向悍將隊投石問路，獲得來台打球的機會，他在8月中旬抵台，隔離14天後出關，他當時受訪表示，預計15天可準備好在一軍出賽，投手教練吳俊良也評估他可在9月中上一軍出賽。
奇優力今天首度在二軍亮相，投4局共用68球，被敲4安打、無失分，送出4三振、1保送，一開賽就連飆2K，包含一次不死三振，隨後以雙殺化解。
奇優力僅面臨一次得點圈有人危機，第四局楊瑞承敲出二壘打，兩出局後再保送邱丹，但奇優力隨後讓成晉敲出內野滾地球出局，化解得點圈有人危機。
悍將隊目前一軍洋投有索沙、羅力和邦威，二軍則有本季只投出2勝9敗、防禦率6.55的伍鐸，他的被取代機率也最高。
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