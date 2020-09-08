棒球／鄧愷威亞錦賽學經驗 惜疫情無緣實戰嘗試

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威被大聯盟官網評為球隊潛力新秀第22名，但因疫情影響先回台灣，鄧愷威直言可惜，去年球季和亞錦賽學經驗，原期待在球季中嘗試，目前僅維持訓練。

鄧愷威2017年與明尼蘇達雙城隊簽約，去年季中被交易至巨人隊，去年在小聯盟1A總計14場出賽（13場先發），戰績7勝、沒有敗績，投79.2局，失掉24分（14分責失分），防禦率1.58、成績亮眼。

在最新的大聯盟官網各隊新秀潛力排名，鄧愷威被評價為巨人隊第22名，有機會2022年上到大聯盟，表現備受期待，但因為疫情關係，今年小聯盟賽季取消。

鄧愷威表示，前陣子美國武漢肺炎疫情有回溫的跡象，經過球隊安排，於8月4日回到台灣，19日結束隔離檢疫出關，先前跟著未來之星對抗賽中華培訓隊訓練。

鄧愷威表示，今年球季很重要，去年投出不錯表現，加上去年底參加亞洲棒球錦標賽，學會如何更細膩的觀察打者習性，從對球的反應，知道打者在等什麼球、擅長打什麼球，自評今年比去年更成熟，原本希望將學到的東西在新球季嘗試，可惜沒有機會。

鄧愷威表示，回到台灣後，按照球隊給的計畫走，也維持重量訓練，身體等各方面感覺都不錯，若球團同意、時程許可，也有機會打10月開打的爆米花棒球聯盟賽事，現階段在台灣訓練，抱持著明年小聯盟會正常開打的心態備戰。