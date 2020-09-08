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棒球／新北市長盃開打 34支球隊搶金盃

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長盃三級棒球錦標賽今上午在新莊棒球場舉行開幕典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市長盃三級棒球錦標賽今上午在新莊棒球場舉行開幕典禮。記者吳亮賢／攝影

新北市109學年度市長盃三級棒球錦標賽今舉行開幕典禮，共有34支隊伍參賽，分成少棒組、青少棒組、青棒木棒組、青棒鋁棒組、青棒高中社團組，即日起在大都會、重新、三重等球場開打。新北市長侯友宜今出席開幕典禮時表示，目前新北市三級棒球共有39支隊伍，是一座精緻型、有戰力的棒球城市。

新北市長盃三級棒球錦標賽邁入第8年，今上午在新莊棒球場舉行開幕典禮，由侯友宜擔任擊球嘉賓，與U18世界盃國手「龍捲風左投」林昱珉上演投打對決。

侯友宜指出，市長盃是新北三級棒球最重要的一項比賽，這幾年的參賽隊伍，從17隊成長到34隊，尤其有許多女性同學也熱愛棒球，因此在高中社團組加入男女混合，讓棒球也能男女平權，更加精彩可期。

侯友宜表示，目前新北市三級棒球已有39支隊伍，22支少棒、11支青少棒、6支青棒，是一座精緻型、有戰力的棒球城市。新北青棒代表隊去年更代表台灣出戰U18世界盃抱回金盃，今年青少棒代表隊也榮獲全國冠軍，將參加美國小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽，可見新北三級棒球是全國首屈一指。

教育局表示，比賽將從即日起進行至10月23日，分為少棒組、青少棒組、青棒木棒組、青棒鋁棒組、青棒高中社團組，因考量競技性組別強調速度、投球或傳球的力道，因此選擇高中社團組開放可男女混隊報名，另本次少棒組、青少棒組、青棒木／鋁棒組決賽有安排數位平台轉播，民眾可透過Youtube為熱血的棒球小將們加油打氣。

南山高中女同學洪綺瑀表示，雖然在棒球隊或是比賽場上，男生人數多於女生，但反而可以激勵自己球技更加進步，有機會與各路好手一同競賽，真的很開心。

新北市長盃三級棒球錦標賽今上午在新莊棒球場舉行開幕典禮，市長侯友宜擔任擊球嘉賓。記者吳亮賢／攝影
新北市長盃三級棒球錦標賽今上午在新莊棒球場舉行開幕典禮，市長侯友宜擔任擊球嘉賓。記者吳亮賢／攝影
新北市長盃三級棒球錦標賽今上午在新莊棒球場舉行開幕典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市長盃三級棒球錦標賽今上午在新莊棒球場舉行開幕典禮。記者吳亮賢／攝影

棒球 大都會 青少棒錦標賽

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