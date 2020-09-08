快訊

真主黨的詛咒？一個被「分派系」撕碎的失敗國家

萊豬零檢出…中央地方大鬥法 嘉市開第一槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／巨人又出手連澤村都送走 陽岱鋼是下一個？

聯合新聞網 / 福耳
巨人將年薪1.54億日圓的前守護神澤村拓一送到羅德，換來內野手香月一也。 歐新社資料照片
巨人將年薪1.54億日圓的前守護神澤村拓一送到羅德，換來內野手香月一也。 歐新社資料照片

在沒有賽事的星期一，傳出了一件讓各界大感意外的交易案，巨人以投手澤村拓一與羅德交易來內野手香月一也，這是巨人今年球季的第3件交易，前兩次都是跟樂天，首先是以投手池田駿換來洋砲惠勒(Zelous Wheeler)，接下來同樣以投手高田萌生交易高梨雄平，這次則是以澤村換香月；相較於前兩次巨人都是付出較高的代價，以較低年薪且出賽場次較少(池田1450萬，高田710萬日幣)，交易來年薪較高且在一軍都有實績的球員(惠勒2億，高梨4800萬)，這次以1億5400萬的澤村，換來650萬的香月，可說是把前兩次花的多少補一些回來。

32歲的澤村，是巨人10年的第1順位，生涯首季就登板先發29場，以11勝11敗2.03防禦率5場完投的成績獲選為新人王，15年轉救援拿下36次救援成功，隔年更以37次救援成功奪下救援王，13及15年也曾入選侍JAPAN國家隊，18、19年球季改以中繼為主，也各拿到25及15次的中繼點，不過今年狀況不佳，在一軍出賽13場，防禦率高達6.08，7月底下放二軍，甚至還到三軍去。

另一方面的香月，出身於棒球名門大阪桐蔭高，14年以第5順位加入羅德，今年24歲的他，在16年首度升上一軍，17、19兩季都有出賽紀錄，生涯首轟也在去年出現，不過整體來說，尚未在一軍留下什麼令人印象深刻的表現，他今年在二軍的成績是2成87打擊率、5轟以及聯盟第3的27分打點。

巨人的前兩次交易，雖然都是以價低換高，但換來的惠勒及高梨都有不錯的表現，惠勒目前的打擊率是2成87，有8轟及24分打點，全壘打及打點都是全隊第4，而且還是球隊上的氣氛大師；7月中來的高梨已登板中繼18場，拿到全隊第二多的11個中繼點，防禦率也只有0.55，兩人的加入對於巨人的攻守兩端有很明顯的幫助，這次以有實績的澤村換在一二軍浮沈的香月，對於戰力上的助益在短時間內並無法顯現出來，但對兩人應該都有換個環境重新出發的象徵意義。

惠勒被交易到巨人後，不但擔任隊上的氣氛大師，攻擊方面也頗有貢獻。 歐新社資料照片
惠勒被交易到巨人後，不但擔任隊上的氣氛大師，攻擊方面也頗有貢獻。 歐新社資料照片

經歷過18年季後巨人未把隊中的看板球星內海哲也及長野久義兩人放進保護名單內，而相繼被西武及廣島挑走成為補償球員的事情後，這次澤村的交易案，雖然巨人球迷還是會驚訝，反彈及悲傷情緒的程度或許已經沒有那麼嚴重，長野、澤村加上早在16年就被交易的大田泰示，3人剛好是08到10前後3年的第一指名，這也表示只要長期無法提供戰力上的貢獻，巨人高層不會管你是第一指名、看板球星或是之前花大錢簽下的自由球員，都有被交易或放出的可能性，這也套用在捕手小林誠司及台灣好手陽岱鋼的身上。

小林誠司在季初因觸身球導致左腕骨折下二軍療養，直到8月底才開始出賽，他去年出賽92場，是出賽場次最多的捕手，雖然擁有央聯連續4年最高的盜壘阻殺率，但打擊是一大弱點，今年受傷期間，大城卓三成為出賽最多的捕手，大城的打擊率超過3成，還有6轟及24分打點，在攻擊方面有一定的貢獻，而炭谷銀仁朗及3號捕手岸田行倫的表現也中規中矩，小林的位子開始有些不保的狀況。

小林誠司守備強但打擊弱，傷後位置不保，若被交易也不會太令人意外。 福耳攝影
小林誠司守備強但打擊弱，傷後位置不保，若被交易也不會太令人意外。 福耳攝影

目前人在二軍的陽岱鋼，本季的出賽場次僅有30場，即使之後的賽程全部出賽，也確定今年會是從10年開始站穩一軍後，最少出賽場次的一年，而且就巨人的戰績及球隊近況來看，除非有人受傷，一軍幾乎已可說是沒有陽岱鋼的位子了，今年是他5年合約的第4年，據之前媒體報導合約中或有非經本人同意，否則不得交易的條件，但情勢所逼，為了爭取上場機會，陽岱鋼也不無妥協的可能，如果未來的交易案主角是他，台灣球迷也不用太過驚訝。

讀賣巨人 陽岱鋼

相關新聞

日職／巨人又出手連澤村都送走 陽岱鋼是下一個？

在沒有賽事的星期一，傳出了一件讓各界大感意外的交易案，巨人以投手澤村拓一與羅德交易來內野手香月一也，這是巨人今年球季的第3件交易，前兩次都是跟樂天，首先是以投手池田駿換來洋砲惠勒(Zelous Whe

陳献榮接主委基層有感 推動台南棒球有想法

南英商工資深教頭「牛爸」陳献榮今年接下台南市棒球委員會主委一職，推動台南基層棒球，他說，做主委是服務而已，用回饋的心，希望跟大家共同努力，讓台南棒球更好。 邁入花甲之年，陳献榮在基層棒壇耕耘超過

中職／下半季大亂鬥 20勝風向球恐不靈

中職下半季打完一半賽程，四隊呈現大亂鬥，暫列第一的富邦悍將隊與墊底的中信兄弟隊之間，只有一點五場勝差，排名隨時可能洗牌。...

中職／王勝偉下二軍為總冠軍戰準備 雷艾斯將上一軍

中職中信兄弟隊今天做出球員異動，內野手王勝偉下二軍，拉上林書逸，總教練丘昌榮表示，期待王勝偉可勝任內野3個守位，為總冠軍...

棒球／張弘稜學新球種有望圓旅外夢 先備戰協會盃

具旅外潛力的投手張弘稜高中畢業後選擇等待旅外機會，據了解目前已有至少2支美職球隊接觸，他在此次未來之星對抗賽向宋文華多學...

中職／黃子鵬觸身球引爆衝突 罰1萬不禁賽

樂天桃猿與統一獅隊日前因觸身球爆發衝突，猿隊投手黃子鵬在主審警告後仍砸中郭阜林，遭到驅逐出場，今天聯盟確認黃子鵬按規章罰...

中職／羅力只拿4勝 布雷克只用5場就趕上進度

中職下半季陷入大亂鬥，戰績第一的富邦悍將與第三的統一獅隊明天在台南球場交手，勝敗之間就可能互換排名，兩隊明天由洋投對決，...

中職／3D超淨趴 猿隊公布主題球衣

樂天桃猿隊下半季第四個主題趴「3D超淨趴」，將於9月26日以及9月27日在桃園球場登場，今年依舊與伊萊克斯Electro...

中職／5566來了 9月20日悍將賽後獻唱經典

隨著賽季接近尾聲，悍將年度最盛大的音樂主題日也即將到來，連續第三年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，今年將...

日職／疫情下的FA市場 大野雄大最夯、山田哲人慘跌

日本職棒今年球季剛過一半的賽程，取得FA資格的投打好手表現好壞也勢必會影響到他們在季後投身FA市場上的身價。究竟這幾名高注目度的選手開季至今狀況如何？「新冠肺炎FA年」的市場行情又出現什麼樣的變化呢？

中職／年輕像提著燈籠尋找自己的夢 高中投手難出頭

樂天桃猿21歲投手萬昭清，上週升上一軍僅一天就被下放，一軍初登板得再等等，2017年季中選秀桃猿以第4輪指名，選進剛從穀保家商畢業的萬昭清，未來發展如何值得關注。 萬昭清成名很早，曾是U12世界

日職／節奏不對 張奕投4局下場

歐力士隊台灣投手張奕昨天對樂天隊投四局就退場，本季首次先發未投滿五局，雖有隊友火力支援，球隊以九比六獲勝中止三連敗，但無...

熱門新聞

NBA／湖人雙星聯手飆62分 力壓火箭奪回一勝

NBA／米道頓背水一戰轟36分 公鹿延長賽勝熱火續命

NBA／熱火無緣創造歷史 巴特勒：我們今晚不配贏球

NBA／季後賽三分球命中數超越艾倫 詹皇躍居史上第2

美網／約克維奇打到線審失格成特例 女金剛：正確決定

NBA／朗多替補發揮出色 詹姆斯：攻守極具侵略性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。