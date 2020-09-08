日職／巨人又出手連澤村都送走 陽岱鋼是下一個？

在沒有賽事的星期一，傳出了一件讓各界大感意外的交易案，巨人以投手澤村拓一與羅德交易來內野手香月一也，這是巨人今年球季的第3件交易，前兩次都是跟樂天，首先是以投手池田駿換來洋砲惠勒(Zelous Wheeler)，接下來同樣以投手高田萌生交易高梨雄平，這次則是以澤村換香月；相較於前兩次巨人都是付出較高的代價，以較低年薪且出賽場次較少(池田1450萬，高田710萬日幣)，交易來年薪較高且在一軍都有實績的球員(惠勒2億，高梨4800萬)，這次以1億5400萬的澤村，換來650萬的香月，可說是把前兩次花的多少補一些回來。

32歲的澤村，是巨人10年的第1順位，生涯首季就登板先發29場，以11勝11敗2.03防禦率5場完投的成績獲選為新人王，15年轉救援拿下36次救援成功，隔年更以37次救援成功奪下救援王，13及15年也曾入選侍JAPAN國家隊，18、19年球季改以中繼為主，也各拿到25及15次的中繼點，不過今年狀況不佳，在一軍出賽13場，防禦率高達6.08，7月底下放二軍，甚至還到三軍去。

另一方面的香月，出身於棒球名門大阪桐蔭高，14年以第5順位加入羅德，今年24歲的他，在16年首度升上一軍，17、19兩季都有出賽紀錄，生涯首轟也在去年出現，不過整體來說，尚未在一軍留下什麼令人印象深刻的表現，他今年在二軍的成績是2成87打擊率、5轟以及聯盟第3的27分打點。

巨人的前兩次交易，雖然都是以價低換高，但換來的惠勒及高梨都有不錯的表現，惠勒目前的打擊率是2成87，有8轟及24分打點，全壘打及打點都是全隊第4，而且還是球隊上的氣氛大師；7月中來的高梨已登板中繼18場，拿到全隊第二多的11個中繼點，防禦率也只有0.55，兩人的加入對於巨人的攻守兩端有很明顯的幫助，這次以有實績的澤村換在一二軍浮沈的香月，對於戰力上的助益在短時間內並無法顯現出來，但對兩人應該都有換個環境重新出發的象徵意義。

惠勒被交易到巨人後，不但擔任隊上的氣氛大師，攻擊方面也頗有貢獻。 歐新社資料照片

經歷過18年季後巨人未把隊中的看板球星內海哲也及長野久義兩人放進保護名單內，而相繼被西武及廣島挑走成為補償球員的事情後，這次澤村的交易案，雖然巨人球迷還是會驚訝，反彈及悲傷情緒的程度或許已經沒有那麼嚴重，長野、澤村加上早在16年就被交易的大田泰示，3人剛好是08到10前後3年的第一指名，這也表示只要長期無法提供戰力上的貢獻，巨人高層不會管你是第一指名、看板球星或是之前花大錢簽下的自由球員，都有被交易或放出的可能性，這也套用在捕手小林誠司及台灣好手陽岱鋼的身上。

小林誠司在季初因觸身球導致左腕骨折下二軍療養，直到8月底才開始出賽，他去年出賽92場，是出賽場次最多的捕手，雖然擁有央聯連續4年最高的盜壘阻殺率，但打擊是一大弱點，今年受傷期間，大城卓三成為出賽最多的捕手，大城的打擊率超過3成，還有6轟及24分打點，在攻擊方面有一定的貢獻，而炭谷銀仁朗及3號捕手岸田行倫的表現也中規中矩，小林的位子開始有些不保的狀況。

小林誠司守備強但打擊弱，傷後位置不保，若被交易也不會太令人意外。 福耳攝影

目前人在二軍的陽岱鋼，本季的出賽場次僅有30場，即使之後的賽程全部出賽，也確定今年會是從10年開始站穩一軍後，最少出賽場次的一年，而且就巨人的戰績及球隊近況來看，除非有人受傷，一軍幾乎已可說是沒有陽岱鋼的位子了，今年是他5年合約的第4年，據之前媒體報導合約中或有非經本人同意，否則不得交易的條件，但情勢所逼，為了爭取上場機會，陽岱鋼也不無妥協的可能，如果未來的交易案主角是他，台灣球迷也不用太過驚訝。