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陳献榮接主委基層有感 推動台南棒球有想法

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
陳献榮(右)致贈台南市棒委會帽子、T恤給子弟兵郭泓志，感謝他回饋母校。 陳献榮提供
陳献榮(右)致贈台南市棒委會帽子、T恤給子弟兵郭泓志，感謝他回饋母校。 陳献榮提供

南英商工資深教頭「牛爸」陳献榮今年接下台南市棒球委員會主委一職，推動台南基層棒球，他說，做主委是服務而已，用回饋的心，希望跟大家共同努力，讓台南棒球更好。

邁入花甲之年，陳献榮在基層棒壇耕耘超過30年，是台南在地德高望重的前輩，當初獲得推薦棒委會主委，他坦言思考一週才決定接下這個任務，「不知道自己是不是適合，這個位置的人要對棒球有熱忱，願意付出，經濟能力也要許可。」

儘管是無給職，陳献榮決定接下就要做好，上任後一一訪視台南三級棒球學校，包括12所國小、7所國中、3所高中，各校幾乎都已拜訪兩次，不同於大多數的縣市由政治人物擔任主委，陳献榮本身是教練，更能了解球隊需求跟困難，作為跟市政府溝通的橋樑，反映基層聲音。

陳献榮今年接任台南市棒球委員會主委。 台南市棒球委員會提供
陳献榮今年接任台南市棒球委員會主委。 台南市棒球委員會提供

過去只要注意青棒，現在則是三級棒球都要照顧到，牛爸分析目前各層級遇到的問題，像是國小面臨少子化，練球時間又較短，加上社區球隊競爭，招生是最大問題，國中則是因國小隊伍數不夠，球員來源受到侷限，高中則碰到好手外流到外縣市情形嚴重，都是亟欲改善的地方。

「國小多辦一些訓練營，像國外小聯盟概念，作為招生農場」，牛爸談到，加上目前市政府補助經費協助崇學、立人、協進三所小學成立社區球隊，吸引有興趣的學童打棒球，想往校隊發展就能優先吸收，「我也建議對棒球有興趣的校長能調任到有棒球隊的學校，校長要有心，球隊發展才會好。」

陳献榮接任主委一職後勤跑基層棒球。 學生棒球聯盟提供
陳献榮接任主委一職後勤跑基層棒球。 學生棒球聯盟提供

國中端仰賴國小球員，陳献榮認為，目前台南市12支少棒隊偏少，且有競爭力者只有4、5隊，造成國中端分配不足，應再增加隊伍數，而國中階段則是要防止畢業好手外流，「這要透過專任教練的努力，高中才能留住好的選手，挖角歪風要改進」，從高中端再銜接到台南市成棒隊，以在地子弟優先錄取提供就業機會，希望從三級連貫到成棒，讓台南人在家鄉打棒球無後顧之憂。

去年底即將上任就先舉辦U15棒球訓練營，接下來還有U12、U18層級，邀請職棒球員來指導小選手，牛爸笑說，「這些球星說的話，比教練講十句還有用」，不僅球員受惠，裁判、教練講習營都在行程表中，明年在台南舉行的U12世界盃少棒錦標賽更是重點任務，自今年上半年兩度海選，分三階段集訓，希望選出最強的台南市代表隊，見證台南小將穿上中華隊球衣在主場出賽享受喝采。

台南市棒球委員會協辦C級裁判講習營。 陳献榮提供
台南市棒球委員會協辦C級裁判講習營。 陳献榮提供

「要推動棒球只靠棒委會也不行，希望跟市政府教育局體育處共同努力」，陳献榮表示，民國100年前台南市三級棒球成績很亮眼，還是中華隊國手搖籃，如今想重返榮耀，也許一時半刻如蝸牛慢行，不過基層已有感，有教練坦言「新主委很不一樣，開始有新氣象」，期待透過改變，往好的方向前進。

裁判 教育局 競爭力

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