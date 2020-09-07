棒球／協會盃9日開打 胡智為等旅外球員將打爆米花

協會盃全國成棒年度大賽將於9日開打，此次總計29支球隊參賽，接著爆米花棒球聯盟賽事預計於10月5日開打，將有1支中華培訓隊參賽，具旅外資歷球員胡智為等至少10人有望參賽。

2020年協會盃全國成棒年度大賽將於9日於桃園青埔、宜蘭羅東棒球場兩地開打，此次總計29支球隊參賽、比去年少2隊，稻江學院棒球隊解散、嘉南藥理大學棒球隊轉社團，綺麗珊瑚成棒隊由去年2隊參賽變成1隊參加，另外多了台東大學棒球隊。

台中市成棒隊前身台中台壽保隊，為去年協會盃冠軍，今年初球隊重組，請來職棒退役球星入教練團，總教練為張家浩，教練曾華偉，訓練員鄭達鴻、陽建福和楊承駿，張泰山為副領隊；協會盃採單敗淘汰賽制，冠軍預計17日出爐。

2020年爆米花棒球聯盟預計10月5日開打，總計10隊參賽，將有1支中華培訓隊加入，培訓隊以大學生為主，加入因美職小聯盟賽季取消、回台訓練的旅美球員和無約在身的球員。

投手胡智為本季與美職教士隊簽下小聯盟合約，受到武漢肺炎疫情影響，胡智為已經返回台灣，目前在隔離檢疫中，預計19日出關。

若沒意外，胡智為將投入爆米花聯盟賽事，加上先前參加棒協未來之星對抗賽的旅外球員鄭浩均、宋文華等人，預期有至少10名具旅外資歷的球員參賽，為比賽增加看點。