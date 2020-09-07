中職／王勝偉下二軍為總冠軍戰準備 雷艾斯將上一軍

中職中信兄弟隊今天做出球員異動，內野手王勝偉下二軍，拉上林書逸，總教練丘昌榮表示，期待王勝偉可勝任內野3個守位，為總冠軍賽做準備，另外新洋投雷艾斯本週將上一軍。

中信兄弟隊球員異動，內野手王勝偉再被下放二軍，王勝偉今年開季二軍出發，直到6月底才被拉上一軍，目前為止一軍總計30場出賽，67打數敲出18支安打，打擊率2成69，本季一軍游擊、二壘、三壘守備出賽紀錄皆有。

兄弟隊總教練丘昌榮表示，在與教練團討論過後，期待王勝偉可以像退役球員、現任兄弟首席教練陳江和一樣，可以勝任二壘、三壘、游擊3個守備位置，目前一軍沒有這麼多機會可以讓王勝偉上場，希望他到二軍調整，但丘昌榮也透露，這樣的安排，是希望王勝偉能在總冠軍賽，負擔比賽後半段守備重責。

兄弟隊將外野手林書逸升上一軍，丘昌榮表示，目前一軍外野替補球員僅有1人，所以讓林書逸上一軍方便戰力調動。

兄弟新洋投雷艾斯，目前為止二軍3場先發出賽，戰績1勝1敗，出賽防禦率10.32，數據並不理想，但丘昌榮表示，本週會將雷艾斯升上一軍，至於會將目前一軍3名洋投米蘭達、羅傑斯、德保拉誰降下二軍，目前還沒有確定。