中職／羅力只拿4勝 布雷克只用5場就趕上進度

中職下半季陷入大亂鬥，戰績第一的富邦悍將與第三的統一獅隊明天在台南球場交手，勝敗之間就可能互換排名，兩隊明天由洋投對決，悍將隊羅力休5天再度登板，面對獅隊布雷克。

羅力近況不穩，前一戰投1休4後對樂天桃猿隊先發，演出3.2局失9分（責失2分），單場失9分和單局失7分都寫下生涯最慘紀錄。

羅力本月14日就要滿36歲，本季在球威大不如前的情況下，成績也有明顯下滑，明天將是休5天後再度登板，能否在中職生涯最慘戰役後回穩是觀察重點。

羅力本季至今只拿4勝，反觀8月才開始在一軍出賽的布雷克，只用5場先發就趕上他的進度，這5戰拿下4勝0敗、防禦率2.93。

獅隊上周吞下4連敗，讓出戰績第一位置，明天要寄望布雷克幫忙止敗，他只有一次與悍將隊交手的經驗，8月26日投7局，只被敲出4安打、失1分，送出10次三振。

此戰雖然第一與第三之間的過招，但兩隊勝差只有半場，若悍將輸球、獅隊贏球，將直接互換排名。