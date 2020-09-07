棒球／張弘稜學新球種有望圓旅外夢 先備戰協會盃

具旅外潛力的投手張弘稜高中畢業後選擇等待旅外機會，據了解目前已有至少2支美職球隊接觸，他在此次未來之星對抗賽向宋文華多學新球種，接下來將回到台電、參加協會盃賽事。

張弘稜今年從高雄市三民高中畢業後，一度猶豫是否要投入中華職棒選秀，但後來選擇等待，他表示，與家人討論過後，夢想還是旅外，「繼續努力、拿出決心，等待機會」。

張弘稜參加中華民國棒球協會舉辦的未來之星對抗賽，被選入亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊，總計6場出賽（5場先發），投23局被敲18支安打，投出13次三振，失掉10分（8分責失分），戰績1勝2敗，出賽防禦率3.13，最快球速151公里。

此次未來之星對抗賽，有許多旅外球員加入，張弘稜把握機會向學長們挖寶，詢問旅外可能會遇到的狀況，並向旅美教士隊投手宋文華學新的球種，「學長們都要我吃壯一點，控球的部分要加強」。

未來之星對抗賽5日結束，球員各自歸建母隊，張弘稜也回到台灣電力成棒隊，繼續備戰將於9日開打的協會盃全國成棒大賽。張弘稜設下目標，希望最慢明年可以順利旅外，也希望透過這段期間加強控球。

據了解，先前就有日職球隊與張弘稜接觸，目前有至少2支美職球隊接觸、進入開價階段，有機會明年一圓旅外夢。