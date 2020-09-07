中職／3D超淨趴 猿隊公布主題球衣
樂天桃猿隊下半季第四個主題趴「3D超淨趴」，將於9月26日以及9月27日在桃園球場登場，今年依舊與伊萊克斯Electrolux聯名合作，打造最潮家電Party。
2020年是雙方合作第八年，第七次推出聯名主題活動及主題球衣。這也是猿隊在轉換經營團隊後，首次與伊萊克斯共同攜手合作。今年的球衣設計以伊萊克斯品牌色為主色，延續桃猿男兒一致團結、努力不懈的精神，加入特別設計的MONKEYS LOGO，呈現出百年優雅、讓生活更美好的球衣風範。
「3D超淨趴」兩天將在全猿主場展示瑞典設計質感家電，讓球迷能一覽專屬北歐風格的精品家電，而在賽前Rakuten Girls也將為3D超淨趴帶來精彩舞蹈表演。
伊萊克斯與桃猿隊聯名合作第七年，主題趴特色以趣味活動、高質感家電及優質贈品著稱，活動內容即將公佈，球迷敬請期待。
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