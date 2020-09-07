中職／5566來了 9月20日悍將賽後獻唱經典

隨著賽季接近尾聲，悍將年度最盛大的音樂主題日也即將到來，連續第三年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，今年將帶著家人們乘著時光機，回到卡帶最盛行的八、九零年代，一起向傳說中的經典神曲致敬，9月20日「亞洲天團」5566孫協志、王仁甫、許孟哲將降臨新莊棒球場，在賽前為大家開出一顆經典好球，賽後則要登台演唱多首神曲，一起進場回味「56」帶給我們c'est si bon的回憶。

「亞洲天團」5566在台灣偶像劇當紅的那個年代出道，因參與「MVP情人」演出打出知名度後，「西街少年」到「格鬥天王」的戲劇演出及主題曲也都少不了5566的身影，更順勢推出首張專輯「First Album」，其中收錄的「我難過」、「無所謂」等至今仍是大家琅琅上口的經典歌曲，也自此種下「56」人氣高漲的火苗。

5566雖已各自發展多年，但自2002年出道以來陪伴了七、八年級生的青春歲月，他們在2019年以「Since 5566演唱會」重磅回歸台北小巨蛋後，上個月也在高雄巨蛋完成滿場的演唱會，告訴大家他們一直都存在著。紅遍大街小巷的神曲再次一字一句的唱出十年前的經典，也讓大家再次憶起熱血沸騰的美好年代。

「富邦證券G!POP流行音樂節」主題周末，今年的111包廂濃縮了各時代的經典代表歌曲，9月19日賽後「美聲天后」周蕙、「搖滾教父」要登台開唱，9月20日「亞洲天團」5566及悍將歌手們要帶來多首經典神曲，歡迎家人們進場一起寫下一段愛與經典的故事，兩日內野門票加價100元，更多精彩詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。