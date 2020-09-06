中職／挨郭阜林兩分砲 曾豪駒：正常面對

統一獅隊郭阜林前一戰挨了樂天桃猿隊三次觸身球，今天再度交手，前三打席掛蛋，接下來兩打席都是長打，包括9局上的一發兩分砲，引起桃園球場的球迷鼓掌致意，猿隊則以12：5帶走勝利。

今天賽前裁判特別召集兩隊總教練，提醒不要有衝突出現，也會主動注意，猿隊總教練曾豪駒表示：「還是一樣，該怎麼面對打者，就照原本的方式去做。」

郭阜林今天前三打席面對卡本特，猿隊配了不少內角球，不過後面兩打席，在8局敲出三壘打、9局敲出兩分砲，曾豪駒表示：「後面因為分數拉開，就投給他去打，我們要的是出局數。」

卡本特今天投6局失1分，中止個人6連不勝、3連敗，不過有5次四壞，還有1次觸身，丟到陳傑憲，曾豪駒表示：「卡本特今天都有壓制住，變化球比較投不進好球帶，直球品質不錯，觸身球是滑球沒控制好，不是故意的。」