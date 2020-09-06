快訊

紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

新學測來了！大考中心示範題一級棒 一線教師卻跟不上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／近四戰敲五轟 朱育賢：手感有變好

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊朱育賢近期手感火燙。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊朱育賢近期手感火燙。記者季相儒／攝影

樂天桃猿朱育賢今晚對統一獅隊敲出單場雙響砲，貢獻五打點，近四戰敲出五轟，朱育賢坦言：「手感慢慢變好，希望持續下去，為球隊貢獻，趁著士氣連勝下去。」

猿隊昨晚敲出11支安打，以12：5擊敗獅隊，拿下四連勝，下半季戰績暫居第二，但與第一名的富邦悍將隊無勝差，朱育賢單場3打數3安打，包括第2局、第3局的兩發兩分砲在內，另有2次四壞保送，上壘率百分百，獲選單場MVP。

朱育賢表示，近期透過教練團的調整，在練習時用不同重量的球、不同拋球方式，去改變自己的擊球方式，「現在球打得更強勁，希望保持下去，面對後面的比賽。」

猿隊總教練曾豪駒近期在賽前練習採用「加重球」訓練，讓球員能在疲勞期仍保有擊球力道，不過曾豪駒認為朱育賢打得好，不只是這點，「他本來狀況就越來越好，這只是一種訓練方式。」

朱育賢去年上半季爆發，下半季全壘打產量遞減，今年下半季開打時也一度遇到相同狀況，但近期手感加溫，累積24轟與蘇智傑並列全壘打榜第二，朱育賢說：「過去的經驗，讓我學習如何面對低潮，懂得怎麼去改變、去進步。」

朱育賢 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／朱育賢手感回溫敲雙響砲 猛猿三戰橫掃獅

中職／朱育賢兩局雙響砲 樂天暫時領先統一4分

中職／朱育賢百轟速率快 看好林安可刷新紀錄

相關新聞

中職／近四戰敲五轟 朱育賢：手感有變好

樂天桃猿隊朱育賢今晚對統一獅隊敲出單場雙響砲，貢獻五打點，近四戰敲出五轟，朱育賢坦言：「手感慢慢變好，希望持續下去，為球...

中職／挨郭阜林兩分砲 曾豪駒：正常面對

統一獅隊郭阜林前一戰挨了樂天桃猿隊三次觸身球，今天再度交手，前三打席掛蛋，接下來兩打席都是長打，包括9局上的一發兩分砲，...

中職／朱育賢手感回溫敲雙響砲 猛猿三戰橫掃獅

樂天桃猿隊靠著朱育賢的單場雙響砲挹注，全場敲出11支安打，以12：5獲勝，在主場三連戰橫掃統一獅隊，取得近期4連勝，也讓...

中職／索沙7局失3分壓制兄弟 悍將中止3連敗

中職下半季戰況膠著，富邦悍將隊今晚靠著索沙7局失3分的好投，以6：3擊敗中信兄弟隊，中止自己的三連敗以及對手三連勝，索沙...

日職／首局失分亂陣腳 張奕反省自己

歐力士隊台灣投手張奕今天先發對戰樂天隊，投4局失4分，不過在隊友火力爆發下，退場時球隊領先，無關勝敗，歐力士最終也以9：...

日職／陽岱鋼二軍開轟 直言尚未放棄

日職巨人隊陽岱鋼今天在二軍轟出一發2分砲，他賽後表示，比賽前接受了二軍監督阿部慎之助的指導，效果有發揮出來。雖然已經在二...

觸身風波／觸身加戰績接近 郭阜林：當下難免有情緒

統一獅隊昨天與樂天桃猿隊之戰兩度出現場上對峙，獅隊郭阜林單場挨三記觸身球成為主要導火線，對於11局被第三次打中，郭阜林今...

觸身風波／為引發衝突致歉 黃子鵬：絕非故意

統一獅隊郭阜林昨天單場挨了三記觸身球，也引發與樂天桃猿隊的兩度場上對峙，投出第三顆觸身的猿隊投手黃子鵬表示，絕非故意，但...

日職／張奕過早退場將反省 宋家豪後援挨3分彈

日職歐力士張奕今天先發4局失4分（2責失），退場時球隊領先，因此無關勝敗，歐力士的吉田正尚演出雙響砲，其中8局上從宋家豪...

觸身風波／兩隊再戰 林岳平提醒球員：情緒別帶到今天

樂天桃猿隊與統一獅隊昨晚兩度出現場上對峙，今天兩隊系列賽最後一次交手，獅隊總教練林岳平表示，有提醒球員，把昨天的情緒放下...

觸身風波／阻擋被陳俊秀熊抱 林岳平：突然就飛起來

統一獅隊昨晚因郭阜林三度被觸身，兩次與樂天桃猿隊產生衝突，11局上兩隊場上對峙時，獅隊總教練林岳平被猿隊陳俊秀一把抱起，...

日職／歐力士9:6勝樂天 張奕先發4局退場無關勝負

【賽況報導】 賽事數據 ●一局下，兩隊0:0，歐力士張奕上場投球，面對樂天第一棒岡島豪郎，投出三振；第二棒田中和基擊出左外野一壘安打，一壘有人；三棒浅村栄斗保送，一、二壘有人；四棒鈴木大地

熱門新聞

NBA／球評一再拿皮朋當比喻 激怒本尊與詹皇

NBA／電玩大作2K21正式上市 評分前10高球星曝光

NBA／怨現今規則下難干擾射手 米勒：我能平均拿45分

NBA／格林講評再語出驚人 長人都該祈禱湖人打敗火箭

NBA／約柯奇、穆雷聯手出擊 金塊轟沉快艇扳平戰局

現場重現／因觸身球動手出拳 鷹俠是史上第一人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。