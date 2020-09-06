中職／近四戰敲五轟 朱育賢：手感有變好

樂天桃猿隊朱育賢今晚對統一獅隊敲出單場雙響砲，貢獻五打點，近四戰敲出五轟，朱育賢坦言：「手感慢慢變好，希望持續下去，為球隊貢獻，趁著士氣連勝下去。」

猿隊昨晚敲出11支安打，以12：5擊敗獅隊，拿下四連勝，下半季戰績暫居第二，但與第一名的富邦悍將隊無勝差，朱育賢單場3打數3安打，包括第2局、第3局的兩發兩分砲在內，另有2次四壞保送，上壘率百分百，獲選單場MVP。

朱育賢表示，近期透過教練團的調整，在練習時用不同重量的球、不同拋球方式，去改變自己的擊球方式，「現在球打得更強勁，希望保持下去，面對後面的比賽。」

猿隊總教練曾豪駒近期在賽前練習採用「加重球」訓練，讓球員能在疲勞期仍保有擊球力道，不過曾豪駒認為朱育賢打得好，不只是這點，「他本來狀況就越來越好，這只是一種訓練方式。」

朱育賢去年上半季爆發，下半季全壘打產量遞減，今年下半季開打時也一度遇到相同狀況，但近期手感加溫，累積24轟與蘇智傑並列全壘打榜第二，朱育賢說：「過去的經驗，讓我學習如何面對低潮，懂得怎麼去改變、去進步。」