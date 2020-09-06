中職／朱育賢手感回溫敲雙響砲 猛猿三戰橫掃獅

樂天桃猿隊靠著朱育賢的單場雙響砲挹注，全場敲出11支安打，以12：5獲勝，在主場三連戰橫掃統一獅隊，取得近期4連勝，也讓獅隊吞下4連敗，從下半季第一王座跌落。

由於另一地富邦悍將隊以6：3擊敗中信兄弟隊，悍將隊反以些微勝率之差登頂，與猿隊之間無勝差，獅隊跌至第三，兄弟仍居末位。

朱育賢今天在二局下無人出局、一壘有人時開轟，三局下兩出居、一壘有人時再開砲，兩發兩分砲將比數拉開到4：1，加上猿隊後續在4局下得1分、7局下更趁獅隊牛棚不穩，單局4安打、5保送，攻下7分。

朱育賢今天3打數3安打、5打點，上半季末到下半季初雖遇低潮，全壘打數停滯不前，不過8月開始手感加溫，敲出4轟，加上近4場出賽敲出5轟，兩次雙響砲，目前累積24轟已追平獅隊蘇智傑，並列全壘打榜第二。

猿隊先發投手卡本特賽前3連敗、6連不勝，今天投6局被敲3安，雖有5次四壞、1次觸身球，但只失1分，也等到火力支援，拿下本季第7勝，防禦率下降到4.05。