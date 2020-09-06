中職／索沙7局失3分壓制兄弟 悍將中止3連敗

中職下半季戰況膠著，富邦悍將隊今晚靠著索沙7局失3分的好投，以6：3擊敗中信兄弟隊，中止自己的三連敗以及對手三連勝，索沙拿下個人本季第9勝，其中5勝來自兄弟貢獻。

索沙今年對兄弟投得特別有心得，今天投7局雖被敲出11支安打，但有效將失分控制在3分，防禦率下降到3.99，另有7次三振；加上今天，本季索沙對兄弟9場先發，有8場是優質先發，其中還包括7月10日的9局失3分完投勝，對戰防禦率2.45。

面對控球不穩的魏碩成，悍將隊早早打下分數，2局上1出局後靠著連續兩次四壞上壘，2出局後李宗賢、辛元旭連續敲出二壘打，攻下3分，3局上林哲瑄、林宥穎的兩支二壘打，也各有1分打點，8局上林宥穎再敲1分打點一壘打。

兄弟攻下的3分來自3局下由許基宏在一二壘有人時敲安，先追1分，張志豪滾地推進也帶回1分，5局下許基宏的二壘打也有1分打點。

兄弟先發投手魏碩成早早退場，僅投2.1局丟掉5分，被敲5安，投68球僅37顆好球，送出4次保送，在一軍的三場先發，每場都送出4次保送，防禦率7.71。