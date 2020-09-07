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中職／年輕像提著燈籠尋找自己的夢 高中投手難出頭

聯合新聞網 / Ramos
江辰晏是2013年中職首次高中生選秀的榜眼，也是順位最前的投手，他這幾年在統一獅隊的發展是浮浮沉沉，還無法成為可靠的本土先發。 圖／統一獅隊提供
江辰晏是2013年中職首次高中生選秀的榜眼，也是順位最前的投手，他這幾年在統一獅隊的發展是浮浮沉沉，還無法成為可靠的本土先發。 圖／統一獅隊提供

樂天桃猿21歲投手萬昭清，上週升上一軍僅一天就被下放，一軍初登板得再等等，2017年季中選秀桃猿以第4輪指名，選進剛從穀保家商畢業的萬昭清，未來發展如何值得關注。

萬昭清成名很早，曾是U12世界盃、U15世界盃、U18世界盃與亞青賽國手，這幾年國內外大小賽事常見他的奮戰身影，高中同期戰友包括林鋅杰、陳真，在2017年高中投手選秀順位僅次於中信兄弟陳柏豪，顯見桃猿球團對他的期待。

只是，2018年萬昭清右肩發炎只在二軍投1場，去年在二軍投44局、防禦率5.52，今年更慘，在二軍投52局、防禦率9.00，以這樣的表現，未來要站穩一軍還得加把勁。

萬昭清2017年在中職選秀會中被lamigo以第4指名選中，去年在桃猿二軍有10場出賽，日前升上一軍，很可能只是教練送上來感受一下氣氛。 中央社
萬昭清2017年在中職選秀會中被lamigo以第4指名選中，去年在桃猿二軍有10場出賽，日前升上一軍，很可能只是教練送上來感受一下氣氛。 中央社

中職2013年開放高中球員選秀，至今有36名高中投手透過選秀進職棒，已有7人遭釋出，其中王詮宏、賴達官轉任球探，今年真正投出成績者，嚴格來說只有陳仕朋陳韻文，第一批好手江辰晏近期苦吞7連敗、防禦率7.68，現於二軍沉潛，2016年選秀首輪大物陳琥，目前直球均速不到140公里。

2014年進中信兄弟的杜家明，後來棄投從打，2015年進桃猿的「火球左投」葉家淇，生涯37局投球、防禦率9.97，因左手肘傷仍在復健，同年進來的蘇俊羽，雖在2018年繳完封勝，不過近兩年成了一軍絕緣體。

2018年統一獅選秀首輪強投古林睿煬，前景備受看好，可惜因大小傷勢不斷，只在一軍丟17局，如果身體素質再強化，古林算是歷年高中投手當中，相當受到期待的一員。

今年中職選秀5支球隊，總計選進11名高中投手，除了中信兄弟劉嘉益因體檢未過，如果其他10人都順利簽下，將是中職史上最多高中投手投入職棒的一年，樂天桃猿U18世界盃冠軍左投林子崴，味全龍選進的普門中學強投楊鈺翔，中信兄弟網羅平鎮火球男宋晟睿，他們在職棒能否投出好成績，相信是許多球迷關注的焦點。

穀保家商好手林子崴在今年中職選秀第11順位獲桃猿選中，在所有高中生投手中僅次於余謙和宋晟睿，可見受到之重視。 聯合報系資料照片
穀保家商好手林子崴在今年中職選秀第11順位獲桃猿選中，在所有高中生投手中僅次於余謙和宋晟睿，可見受到之重視。 聯合報系資料照片

持平而論，歷年選秀確實有許多資質出眾的高中投手湧現，但能投出成績或未來期待值高的高中投手，以比例而言確實不高，原因在於職棒賽事強度遠高於青棒，高中投手身心技若未臻成熟，或是所屬球團農成養成體系不完善，還有球員本身心態不正確，認為進職棒就夠了，球技不進則退，就很難出頭天了。

特別是近年中職是打擊聯盟，投手本來就生存不易，加上各隊總教練有戰績壓力，不乏還沒成熟的高中投手，進職棒沒多久就被拉上一軍，頻被打爆遭下放二軍，信心全失，爬起來再戰就難了。

投手高中畢業要旅外、投入中職選秀、進大學還是去社會人球隊，其實沒有一定答案，端看選手個人，陳韻文、陳仕朋進職棒短時間內就佔有一席之地，蘇俊璋在南英商工算是不錯的投手，進文化大學更上一層樓，一進桃猿就是主力中繼。

陳韻文在2014年加入職棒後，2017年就找到定位成為獅隊可靠的牛棚戰力，而且還可看到逐年進步的投球成績，算是高中投手加入職棒後的成功案例。
陳韻文在2014年加入職棒後，2017年就找到定位成為獅隊可靠的牛棚戰力，而且還可看到逐年進步的投球成績，算是高中投手加入職棒後的成功案例。

吳俊偉在屏東中學球速平平，他選擇先到新北市成棒隊沉潛，接受系統化重量訓練，球速與球技直線竄升，才20歲出頭就是中信兄弟牛棚大將；江國豪在麥寮高中只能算普通的投手，進台體大成為國家隊常客，歷經國際賽洗禮，進職棒前已是相對成熟的投手，進職棒頻繳好投。

可是也別忘了，近年大學球隊增加，但競爭力卻普遍下滑，比賽又少，缺乏實戰磨練機會，高中投手畢業進大學退步者不在少數，如果沒進培訓隊或國家隊，要更上一層樓，並受到球探關注的難度很高。

高中投手進職棒有年齡紅利優勢，但年輕不應該是放緩前進腳步的理由，就像一刀兩面刃，看似未來無限好，但幾年後沒進步，宛如免洗筷一般，被更年輕的投手洗掉，不到25歲就買單。

官大元高中畢業才接受科班訓練，27歲才擠進職棒窄門，現已邁入第10年職業生涯，拿過新人王與中繼王，兩度單季奪兩位數勝投，頻藉的是對棒球的熱情與執著，還有勤奮不懈的訓練，起步雖晚，卻有不凡野球人生，一生懸命的精神值得年輕選手借鏡學習。

陳韻文 陳仕朋 江辰晏 陳琥 官大元

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