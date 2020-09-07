日職／疫情下的FA市場 大野雄大最夯、山田哲人慘跌

日本職棒今年球季剛過一半的賽程，取得FA資格的投打好手表現好壞也勢必會影響到他們在季後投身FA市場上的身價。究竟這幾名高注目度的選手開季至今狀況如何？「新冠肺炎FA年」的市場行情又出現什麼樣的變化呢？

年薪：1.3億日圓

本季戰績：5勝3敗、防禦率2.34、奪三振84（央聯第一）

最近在話題以及實力上唯一可以壓過巨人隊王牌投手菅野智之的只有中日龍隊王牌左投大野雄大，他同時也是本季取得FA資格的選手中現階段「搶手度」的NO.1。

大野雄大在最近5場先發演出連續5場完投勝，追平了中日隊史紀錄，而且這5場完投勝的內容相當精采。包括最近兩場都是完封勝（對手廣島、橫濱）、5場之中有4場單場兩位數奪三振、5場完投勝之中有2場對手是目前在中央聯盟獨走的巨人隊，在在都證明了大野雄大貨真價實的實力。

能吃局數的大投手、又是強力左投，加上2019年防禦率王頭銜在身，大野雄大一旦投入年底的FA市場，絕對有本事掀起一場超級爭奪戰。

小川泰弘（養樂多燕子）★★★★

年薪：9,000萬日圓

本季戰績：7勝2敗（央聯勝投第二）、防禦率3.27

與中日龍隊王牌左投大野雄大相同，小川泰弘也是強力先發，這「一大一小」都是搶手人物。

小川泰弘目前投出7勝，僅次於菅野智之的9勝，與巨人戶鄉翔征並列第二，還在8月15日對橫濱投出一場無安打比賽。雖然因為今年總場次減少，他要追上新人年的16勝有難度，不過可望輕鬆繼2015年之後再度達到單季兩位數勝投。

事實上小川去年陷入大低潮，只有5勝12敗的戰績，能夠在FA年投出近年最佳成績，將大大拉抬他的身價。加上9,000萬日圓的年薪也不高，對先發求才若渴的各球團來說相當具有吸引力。只是小川泰弘是現今弱化的燕投群中的唯一支柱，很難想像少了他，養樂多要如何是好。

年薪：5億日圓

本季戰績：0.261打擊率、6支全壘打、33分打點、0.439長打率

山田哲人今年陷入低潮，還曾在7月底到二軍進行調整，導致行情大跌。 擷圖自養樂多燕子隊官方Twitter

曾經3度寫下「3成打擊率30轟30盜」的山田哲人，原本是今年FA市場上的最大咖，不過他卻在重要的球季陷入低潮，恐將身價大跌。

山田哲人今年的打擊率不高，重要的是傲人的長打能力也不見了，還曾在7月底因為狀況不佳而到二軍進行調整。

山田哲人去年底與養樂多球團簽下5億日圓的單年合約，原本是待價而沽的一個大好時機，如果行情大大受挫，要重新拉回身價就必須把握剩下的這兩個多月時間，否則依照這樣的局勢發展，續留燕子軍也並非不可能。

增田達至（西武獅）★★★★

年薪：1億9,000萬日圓

本季戰績：2勝0敗15救援成功（洋聯第三）、防禦率2.25

增田達至去年球季擺脫低潮，生涯首度達成30次救援成功，季後他婉拒球團的複數年合約條件，只簽下一紙單年合約。加上今年持續成功扮演守護神的好表現，暫時以15次救援成功排名洋聯第三，防禦率2.25也很出色，對於渴望牛棚好手的各球團來說，絕對是求之不得的補強目標。

西川遙輝（日本火腿）★★★★☆

年薪：2億日圓

本季戰績：0.308打擊率、2支全壘打、21分打點、15次盜壘成功（洋聯第二）、0.420上壘率

曾經3度拿下盜壘王的西川遙輝，本季又有15盜，只落後和田康士朗（羅德）的18盜，正在向他生涯第4座盜壘王努力。

重要的是，西川遙輝在8月之後打擊手感升溫，打擊率已經悄悄突破3成，加上12球團數一數二的破壞力，以及優異的外野手能力（金手套獎三連霸）。以今年的狀況來說，西川遙輝反而有機會擠下山田哲人，成為FA市場上最夯的打者。

西川遙輝與日本火腿的2年合約今年底到期，他曾表達挑戰大聯盟的企圖心，季後與日本火腿球團之間的交涉狀況以及動向備受關注。

松永昂大（羅德海洋）★★★★

年薪：7,500萬日圓

本季戰績：0勝0敗3中繼成功、防禦率0.00

羅德隊的中繼左投松永昂大雖然知名度不高，身上也沒有任何個人獎頭銜的光環，卻有可能在季後一躍成為一匹FA黑馬。

松永昂大是羅德隊2012年選秀第一指名，新人球季起就擔任中繼，本季在一軍雖只出賽5場比賽，不過到去年為止連續7年出賽超過40場，生涯累積149個中繼點，可說是相當耐投又好用的中繼左投。松永昂大的年薪只有7,500萬日圓相對便宜；加上同屬中繼左投、季中從樂天轉到巨人之後表現活躍的高梨雄平成功的例子，相信將會讓松永昂大的詢問度大大增加。