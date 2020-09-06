日職／首局失分亂陣腳 張奕反省自己

歐力士隊台灣投手張奕今天先發對戰樂天隊，投4局失4分，不過在隊友火力爆發下，退場時球隊領先，無關勝敗，歐力士最終也以9：6獲勝，中止3連敗，其中吉田正尚轟出雙響砲，包括8局一發對宋家豪敲出的三分砲。

休息7天先發，張奕首局雖然先用三球送出三振，不過接下來卻出現安打、保送，堆積壘包，2出局後無法抓到最後出局數，被敲2安中間夾著隊友一次失誤，單局失3分。

2局開始張奕回穩，僅在3局下被島內宏明陽春砲再失一分，總計4局失4分（2責失），被敲5安，另有4次三振、3次保送，因用球數達97顆，退場休息，防禦率3.74，無關勝敗。

張奕表示，今天投球狀況並不差，只是首局失分多少有點亂了節奏，「後面想要把節奏找回來，在野手的幫助下，找回自己冷靜投球的方式，但過早退場這點必須好好反省。」

張奕雖然提早退場，不過歐力士打線在3局上就取得6分，其中包括吉田正尚的2分砲，而8局上樂天派出台灣投手宋家豪登板，被伏見寅威、T－岡田敲安後，又被被吉田正尚轟出3分砲，宋家豪總計中繼1局，被敲3安，失3分，防禦率上升至6.26。

另一場火腿與西武隊之戰，火腿隊台將王柏融雖連續12場未先發，但在6局下2出局、一三壘有人的關鍵時刻代打，面對松本航敲出右外野球出局，打擊率下降到1成49；西武台將吳念庭則是於9局下代守一壘，沒有打擊機會，西武以4：2獲勝。