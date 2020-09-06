日職／陽岱鋼二軍開轟 直言尚未放棄

日職巨人隊陽岱鋼今天在二軍轟出一發2分砲，他賽後表示，比賽前接受了二軍監督阿部慎之助的指導，效果有發揮出來。雖然已經在二軍待了近一個月，不過陽岱鋼說還沒有放棄。

巨人二軍今天與養樂多二軍交手的賽事，陽岱鋼先發打開路先鋒、擔任指定打擊，1局上擊出游擊方向滾地球出局，3局上及6局上都吞下三振，不過7局上轟出右邊方向2分全壘打，8局上再利用三壘手失誤上壘。

總計陽岱鋼5打數敲出1支安打，目前在二軍打擊率2成43。這支全壘打陽岱鋼是相中對方投手梅野雄吾的一顆150公里速球，陽岱鋼賽後表示，「由於比賽前受到二軍監督阿部慎之助的指導，馬上就有效果，真是太好了，我也還沒有放棄。」

陽岱鋼是在8月10日被下放二軍調整，當時一軍監督原辰德希望陽岱鋼在二軍調整得更好，以回到一軍先發打序為目標。

此戰雙方皆火力凶猛，養樂多1到4局都有分數進帳，取得9比0領先；巨人6局上反攻2分後，7局上陽岱鋼轟2分砲，8局上莫塔（Israel Mota）也敲2分砲後，小山翔平接著再轟陽春砲；9局上尤瑞尼亞（EstamyUrena）敲陽春砲，不過最終養樂多還是以11比8擊敗巨人。