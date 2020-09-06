觸身風波／兩隊再戰 林岳平提醒球員：情緒別帶到今天

樂天桃猿隊與統一獅隊昨晚兩度出現場上對峙，今天兩隊系列賽最後一次交手，獅隊總教練林岳平表示，有提醒球員，把昨天的情緒放下，「回歸比賽的本質。」

昨晚因郭阜林三度被觸身球砸中，引發兩隊在9局、11局各出現一次板凳清空對峙，今天兩隊再戰，林岳平表示，賽前有告訴選手，「昨天過了，今天還是要回到比賽的本質，我不會因此叫你們反擊，但也不能因此不投內角球，不要把情緒帶到今天，刻意想要回擊，正常對決。」

同一場同一打者被觸身三次是聯盟紀錄，林岳平認為，可能對手在面對近況好的打者，希望投到不好攻擊的位置，「把球投得近身，讓他不好攻擊，近身球多當然容易觸身球，觸身是一個壘包，被安打可能不只一個壘包，他們的策略贏啦。」

除了郭阜林單場被三次觸身，系列賽第一場陳傑憲也被觸身球砸中一次，林岳平表示，也許這是他們投球策略，我們輸球只能忍耐，自己有很多攻勢沒有打回來，「要檢討的是自己無法適時發揮，而不是過程中的爭議，棒球本來就會發生這些。」

9局裁判曾因猿隊總教練反應，決定啟動即時重播輔助判決，由於當時猿隊兩次挑戰權已用完，也引起爭議，林岳平表示，當下上場詢問為何決定啟動輔助判決，「因為壘審認為對於判決也無把握，所以主動去還原現場，結果對我不利，但也只能接受。」