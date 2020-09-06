觸身風波／阻擋被陳俊秀熊抱 林岳平：突然就飛起來

統一獅隊昨晚因郭阜林三度被觸身，兩次與樂天桃猿隊產生衝突，11局上兩隊場上對峙時，獅隊總教練林岳平被猿隊陳俊秀一把抱起，成為另類溫馨場景，林岳平今天表示，一開始還以為是林泓育，「回頭一看，心想原來是你喔。」

昨晚獅猿兩隊在9局、11局都因觸身球出現對峙，11局第二度衝突時火藥味濃，「餅總」林岳平表示，自己一開始是在後面觀察，擔心對方還有後續動作，「看到黃子鵬本來要退場卻又反衝出來，我就趕緊繞去後面，想要阻擋他，沒想到突然就飛起來啦。」

將餅總抱起還護送離開，陳俊秀表示，自己只是想緩解衝突，但又怕拉不住餅總，所以用抱的方式，但中職彼此熟悉，其實沒有太大衝突，「抱起來後有聽到球迷在笑，但這不好笑啦。」

效力美職印地安人隊小聯盟時期，陳俊秀也遇過真正激烈衝突，印象最深是與216公分的荷蘭投手范米爾搭配，因觸身球引發暴動，擔任捕手的陳俊秀趕緊上前抱住范米爾，「但他太高啦，有點抱不太住。」

對於猿隊教練曾翊誠第一時間衝出來反應，林岳平認為是針對郭阜林場上的一些動作，「可能讓他有些不舒服，當下一定會產生衝突，投手教練捍衛投手很正常，我是站在後面，沒有要攪局。」