日職／張奕過早退場將反省 宋家豪後援挨3分彈

日職歐力士張奕今天先發4局失4分（2責失），退場時球隊領先，因此無關勝敗，歐力士的吉田正尚演出雙響砲，其中8局上從宋家豪手中轟3分砲，終場歐力士以9比6勝樂天。

張奕第1局就遇到亂流，出現3支安打、2次保送及1次暴投，加上捕手失誤，失掉3分；3局下再被島內宏明轟出陽春砲。總計張奕用97球投4局，被敲5支安打投3次保送、4次三振，失4分含2責失，目前防禦率3.74，無關勝敗。

張奕退場後對日本媒體表示，今天投球狀況並不差，但第1局就失分，導致了不好的走向，不過他說：「要做點什麼來找回自己的節奏，野手也來協助我，意識到自己要找回冷靜，但過早退場這點必須好好反省。」

雖然張奕提早退場，不過歐力士打線3局上在吉田正尚轟出2分砲後，杉本裕太郎於二、三壘有人時敲二壘安打，帶有2分打點，接著伏見寅威敲出1打點安打，中川圭太再強迫取分，以6比4取得領先。

8局上樂天台灣投手宋家豪登板，接連被伏見寅威、T－岡田敲安打，再被吉田正尚轟出3分砲。總計宋家豪後援投1局用30球，被敲3支安打，失3分，防禦率上升至6.26。雖然8局下樂天也得2分，但終場歐力士還是以9比6獲勝。

另一場日本火腿和西武獅的賽事，火腿隊王柏融和西武吳念庭都沒有先發，王柏融於6局下2出局一、三壘有人時代打，不過擊出右外野飛球出局，目前打擊率1成49；吳念庭則是於9局下代守一壘，沒有打擊機會。最終西武以4比2奪勝。