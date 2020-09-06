觸身風波／為引發衝突致歉 黃子鵬：絕非故意

統一獅隊郭阜林昨天單場挨了三記觸身球，也引發與樂天桃猿隊的兩度場上對峙，投出第三顆觸身的猿隊投手黃子鵬表示，絕非故意，但也為導致衝突發生致歉。

郭阜林昨晚先在5局被翁瑋均觸身，接下來關鍵時刻的9局被陳禹勳觸身、11局被黃子鵬觸身，後面兩次都導致兩隊球員上場對峙，黃子鵬表示：「各有各的立場，不用多去評論，陳禹勳學長跟我都想為球隊建功，只是剛好發生狀況。」

由於9局已有衝突，黃子鵬在11局1出局二壘有人時打中郭阜林，也因此被勒令退場，黃子鵬當下有點疑惑，原因是專注在對決打者，一時沒意識到自己被驅逐出場，對於後續引發爭執，黃子鵬說：「會發生這樣的事，我也真的非常抱歉。」

郭阜林被觸身球擊中後，在打擊區與黃子鵬有些言語交換以及動作反應，黃子鵬表示：「往後會好好控制自己情緒，因為有一些過度的表現出來，所以我自己當下也做出了一些反應，對大家非常抱歉，會再反省自己。」

黃子鵬也澄清自己絕非故意投出觸身球，「我想盡可能壓迫打者，觸身球是對他們有利，我怎麼可能去做？只是剛好發生，絕對沒有故意去投。」

昨晚賽後，黃子鵬在社群媒體上也收到一些球迷不理性的發言，不過黃子鵬表示，球迷為自家球隊加油很正常，「很多人關心中華職棒，這是好事情，昨晚發生這個事情，一定會有責任，我該承擔就承擔。」