中職／觸身加戰績接近 郭阜林：當下難免有情緒

統一獅隊昨天與樂天桃猿隊之戰兩度出現場上對峙，獅隊郭阜林單場挨三記觸身球成為主要導火線，對於11局被第三次打中，郭阜林今天表示，當下已有心理準備。

獅猿兩隊昨天在9局爆發第一次衝突，郭阜林被陳禹勳觸身球擊中，導致雙方球員衝上場中對峙，延長賽11局再因黃子鵬對郭阜林投出觸身球，兩隊再次衝進場中，氣氛更加火爆，猿隊陳俊秀為了勸架，趕緊抱走獅隊總教練林岳平。

加上5局被翁瑋均觸身球，郭阜林單場被球「吻」了三次，他表示，其實11局上場打擊時，有對自己心理建設，如果是變化球被打中就算了，畢竟還是要以上壘為主，「但是如果丟直球，當然要做些回應。」

郭阜林說：「以往我不是被丟觸身球會很大回應，因為是比賽一部分。」不過9天內郭阜林被砸了5次觸身球，28日、29日兩次觸身球也都是猿隊投手投出，甚至因此導致手背撕裂傷，縫了一針治療。

對於11局被觸身後，與黃子鵬有些激烈的動作反應，郭阜林表示，主要是因為大家都想贏球，「四隊戰績咬得很近，不想錯過每一場可以贏球的機會，大家鬥志都很高昂，當下情緒難免會有，冷靜後就平息，今天是新的一天，把握可以贏的機會。」

近期被觸身球擊中頻繁，跟猿隊面郭阜林時採取較多近身球的投球策略有關，郭阜林也理解對手的想法，「但也不會因此改變自己的攻擊策略，想辦法去破解。」