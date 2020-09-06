日職／張奕拚本季第二勝 小心淺村榮斗

日職歐力士隊台灣投手張奕休息7天後在今天先發，生涯首次對上樂天隊，要追尋個人本季第二勝，也要幫助球隊中止三連敗，賽前最警戒的兩名打者之一的淺村榮斗今天先發擔任第三棒。

張奕前一戰在8月29日先發面對羅德隊，投了7.2局、用104球都是生涯紀錄，不過4局上被洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出逆轉兩分砲，總計被敲4安打、失4分，吞下敗投，手肘倒是沒有狀況，張奕表示：「用力投到最後，都沒有什麼問題。」

張奕也點出，淺村榮斗與羅梅洛（Stefen Romero）上場前，不可堆積太多跑者，避免重演前一場被馬丁開轟的劇碼，也會更專注在自己的投球上，不過今天羅梅洛未先發。

淺村榮斗昨天才敲出本季第21轟，是樂天隊全壘打王，本季長打率高達6成08，有70分打點，打擊率2成88，不過面對右投打擊率為2成63。

樂天推出的先發投手福井優也則是今年首次對上歐力士隊，本季先發5場，防禦率3.86並不俗，戰績是0勝3敗，前一場對西武隊，投5局僅被敲2安，無失分，無關勝敗。