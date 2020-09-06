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日職／隊友發飆三局上強攻6分逆襲 張奕起死回生

聯合新聞網 / 綜合報導
張奕生涯首度面對樂天。 擷圖自畫面
張奕生涯首度面對樂天。 擷圖自畫面

【賽況報導】

賽事數據

●一局下，兩隊0:0，歐力士張奕上場投球，面對樂天第一棒岡島豪郎，投出三振；第二棒田中和基擊出左外野一壘安打，一壘有人；三棒浅村栄斗保送，一、二壘有人；四棒鈴木大地打擊，張奕先是投出暴投，打者上二、三壘，隨後捕手牽制三壘傳球失誤，樂天攻下第一分，二壘跑者進占三壘，歐力士0:1落後，鈴木大地最後擊出飛球出局。五棒島內宏明再擊出一壘安打，再失一分，歐力士0:2落後；六棒茂木栄五郎保送，一、二壘有人。七棒黒川史陽右外野一安打，帶有一分打點，歐力士0:3落後。八棒辰己涼介內野地出局，結束這半局。

張奕首局用35球，1次三振，2兩次保送，被打出3支安打，失3分只有1分自責，防禦率3.86。

●二局下，歐力士處於0:3落後，張奕繼續投球，面對九棒足立祐一右外野飛球出局，一棒岡島豪郎中外野飛球出局，二棒田中和基獲保送，三棒三棒浅村栄斗飛球出局，以21球結束這半局未失分。

【賽前報導】

生涯首對樂天警戒2打者 張奕：不要堆壘包

歐力士隊台灣投手張奕將在今天擔任先發，生涯首度對戰樂天隊，張奕對淺村榮斗、羅梅洛（Stefen Romero）特別在意，在接受日媒「daily」訪問時表示：「在他們兩人上來打擊前，盡量不要讓跑者上壘。」

張奕前一戰在8月29日先發，面對羅德隊投了7.2局、用104球，不過4局上被洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出逆轉兩分砲，8局續投又掉2分，總計被敲4安打、失4分，送出6次三振、2次保送，吞下敗投。

由於投球局數、用球數都創生涯新高，加上張奕因手肘不適而較晚升上一軍，難免令人擔心，不過張奕表示：「手肘沒有問題，因為用力投到最後，都沒有什麼問題，還滿順利的。」

本周由於增井浩俊轉任先發，張奕的先發輪值順延一天，頂替日前下二軍的艾爾伯斯（Andrew Albers），在周日先發，休息7天期間，張奕主要專注在指叉球這類變化球的調整，不過在牛棚並沒有特別練習，而是透過意象調整。

張奕也坦言，目前牛棚練投的感覺只是「還好」而已，但相信等到比賽時，一切都會到位，「投出的球也會變得不同，自己也很期待到時的改變。」

由於是生涯首次對戰樂天，張奕也點出，目前敲出20轟的淺村榮斗、17轟的羅梅洛，是需要特別注意的打者，在他們前面不要堆積壘包，加上上一場被馬丁開轟導致輸球，也會更專注在自己的投球上。

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