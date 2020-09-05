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中職／獅隊被觸身球多引發衝突 曾豪駒：對他們很抱歉

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
今晚獅猿戰衝突畫面不斷。記者婁靖平／攝影
今晚獅猿戰衝突畫面不斷。記者婁靖平／攝影

統一獅、樂天桃猿隊今晚比賽出現兩波衝突，被觸身球砸中三次的郭阜林是主要起因，猿隊總教練曾豪駒說：「對獅隊打者很抱歉（觸身球），往後會注意一下。」

猿隊今晚投手群投出4次觸身球，其中3次的苦主是郭阜林，曾豪駒說：「前面很多觸身球，連續丟的話、火氣會比較大，但我們不是故意丟，都是正常配球、投手控球較失控。」

一場比賽出現兩次衝突，曾豪駒認為，戰情緊繃時、難免有火花，「黃子鵬控球不好、不小心丟到，剛好都是郭阜林，雙方情緒上難免有衝突」。

曾豪駒說：「前面已經有1次（9局），11局再發生衝突，動作就比較大，但今天結束就結束了，大家都是想要競爭、贏球，才會有這種情緒。」

此戰9局上的衝突，從主審改判種下「火苗」，之後郭阜林被觸身球打中，獅隊的情緒被挑起，會發生衝突場面、不難想見。

曾豪駒表示，當時已經用完兩次挑戰權，「上前詢問主審，這時候是關鍵，能否啟用主動審視權，他也採納了」，而這個判決，曾豪駒認為是比賽勝負的關鍵點。

獅隊代總教練林岳平直到賽後還在平復自己的情緒，婉拒媒體採訪。

曾豪駒 郭阜林 樂天桃猿

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