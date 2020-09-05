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中職／藍寅倫又敲再見安 連兩戰當英雄
統一獅、樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，兩隊歷經兩度平手，猿隊藍寅倫連兩戰擊出再見安打，率隊5：4獲勝。
猿隊首局下以兩次保送加陳俊秀安打、朱育賢二壘打擊梁家榮安打先拿3分。
猿隊先發投手翁瑋均2局被陳鏞基轟出陽春砲，3局再因林靖凱安打、隊友失誤及陳傑憲二壘打失兩分。
6局上，林安可擊出安打，再盜二壘成功，並以速度壓迫感、造成猿隊失誤，直奔三壘，這是他個人本季連續第9次盜壘成功。
隨後蘇智傑擊出內野滾地球，林安可大膽地拔腿快跑、跟猿隊一壘手陳俊秀回傳球比速度。
主審第一時間判定安全回壘，猿隊提出電視輔助判決挑戰，確認猿隊捕手嚴宏鈞未觸殺到林安可，維持原判得分。
獅隊先發洋投猛威爾投完7局退場，是勝投候選人，但獅隊中繼投手黃竣彥8局下被陳俊秀轟出陽春砲，兩隊再度平手。
桃園今晚湧進10994名球迷，創本季單場最多觀眾人數紀錄；原紀錄是8月8日猿隊在台中洲際棒球場對決中信兄弟隊的10991人。
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