中職／猿獅戰二度衝突 餅總被陳俊秀抱走

統一獅、樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場打得火氣很大，9局上衝進場對峙後，延長賽11局上又因獅隊郭阜林再被觸身球打中，兩隊教練、球員進場對罵，差點動手，猿隊陳俊秀勸架、幫忙抱走獅隊總教練林岳平。

郭阜林9、11局上都遭到觸身球，9局投手是陳禹勳，11局投手是黃子鵬，連兩打席被丟到，氣得重甩球棒，主審也判黃子鵬出場，獅隊球員則衝出場聲援。

這場比賽第二次衝突，兩隊火氣更大，對罵聲不斷，獅隊還有教練、球員從一壘區衝到三壘邊理論，郭阜林對猿隊球員比出手勢，更讓衝突一發不可收拾。

兩隊板凳完全清空，但也有冷靜的球員在隔開彼此、勸架，陳俊秀甚至善意地一把抱起「餅總」，把他帶離衝突現場，一路陪他走回休息區前。