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中職／主審「被動」使用主動審視權 獅隊只能吞下去

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
獅、猿戰9局上，兩隊因改判及隨後的觸身球、衝進場內對峙。記者婁靖平／攝影
獅、猿戰9局上，兩隊因改判及隨後的觸身球、衝進場內對峙。記者婁靖平／攝影

中職有關電視輔助判決的規則，去年季前曾修改，每場比賽可使用兩次挑戰權，主審的主動使用之審視權，由原第7局以後，改為自第7局開始。

2019年季前總教練會議決議通過修（增）定相關比賽規則，有關「即時重播輔助判決」部分，原本是挑戰1次失敗後，整場比賽不得再使用，更動後為「每場比賽每隊總教練有兩次挑戰權利」（無論是否挑戰成功）。

樂天桃猿隊今晚比賽在1、6局下曾使用過兩次挑戰權，已無繼續挑戰權利，9局上的重播輔助判決，為主審主動使用之審視權。

但這一局的狀況是猿隊總教練曾豪駒出場詢問後，主審才「被動」採取主動審視權，跟原條文規定精神似有衝突，獅隊代總教練林岳平也才會兩度出場抗議。

樂天桃猿 林岳平 中職

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