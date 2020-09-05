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中職／主審「被動」使用主動審視權 獅隊只能吞下去
中職有關電視輔助判決的規則，去年季前曾修改，每場比賽可使用兩次挑戰權，主審的主動使用之審視權，由原第7局以後，改為自第7局開始。
2019年季前總教練會議決議通過修（增）定相關比賽規則，有關「即時重播輔助判決」部分，原本是挑戰1次失敗後，整場比賽不得再使用，更動後為「每場比賽每隊總教練有兩次挑戰權利」（無論是否挑戰成功）。
樂天桃猿隊今晚比賽在1、6局下曾使用過兩次挑戰權，已無繼續挑戰權利，9局上的重播輔助判決，為主審主動使用之審視權。
但這一局的狀況是猿隊總教練曾豪駒出場詢問後，主審才「被動」採取主動審視權，跟原條文規定精神似有衝突，獅隊代總教練林岳平也才會兩度出場抗議。
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