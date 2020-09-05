中職／完投尬完投 羅傑斯9局無失分奪勝

完投拚完投，中信兄弟隊羅傑斯略高一籌，投9局無失分的成績，加上詹子賢的陽春砲幫忙，以1：0擊敗富邦悍將隊，最後三振掉高國麟後，羅傑斯也忍不住舉手歡呼，而江國豪雖是生涯首次完投，卻悲情吞敗。

剛拿下8月投手MVP的羅傑斯，9月第一戰依舊猛，隊友雖然只給1分支援，但在守備上有2次雙殺幫忙，羅傑斯用123球投完9局，僅被敲3安，另有5次保送，但也送出9次三振，其中包括最後的再見三振。

悍將隊先發投手江國豪未遜色太多，用102球投8局，被敲5安，僅因2局下被詹子賢敲出全壘打，丟掉1分，成為本季繼8月25日的威拉諾後，第二位完投吞敗的投手。

中職前兩次完投失1分吞敗，都是富邦悍將隊的投手，去年索沙、羅力各有一次，最近一次完投失1分吞敗的本土投手，已是2008年7月25日，效力中信鯨隊的倪福德對米迪亞隊投9局失1分吞敗，2013年鄭錡鴻則是5局失1分吞敗。

這是中職本季第一次出現兩名投手完投的比賽，而中職最近一次兩投手完投是2017年6月18日羅力對上史博威，投完6局以1：1裁定和局，上一次9局賽事兩投手完投，已是2013年9月17日的獅象戰，由9局失2分的費古洛擊敗9局失4分的陳鴻文。