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日職／二軍3台將出賽 陳冠宇先發4局無失分

中央社 / 台北5日電
羅德陳冠宇先發4局沒被敲安打，無失分，防禦率仍為0。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
羅德陳冠宇先發4局沒被敲安打，無失分，防禦率仍為0。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

日職二軍今天有3名台灣選手出賽，羅德陳冠宇先發4局沒被敲安打，無失分，防禦率仍為0；阪神呂彥青中繼3局被敲3支安打失1分，防禦率僅1.69；巨人陽岱鋼4打數敲1支安打。

陳冠宇於8月8日遭下放二軍，之前已經在二軍出賽2場、投4.1局，防禦率還是0。羅德二軍今天與西武二軍的比賽，陳冠宇擔任先發投手，前2局都演出3上3下；雖然3局上出現1次保送，不過用雙殺打化解，4局上再連續解決3名打者。

總計陳冠宇用51球投4局，完全沒有被敲安打，投1次保送、2次三振，無失分，在二軍防禦率仍是0。而羅德隊火力凶猛，山口航輝（1局下）、香月一也（4局下）、三家和真（8局下）都轟出2分砲，加上5局下接連安打得2分，以8比0奪勝。

阪神虎二軍與中日龍二軍的賽事，呂彥青於3局下登板，接連被敲二壘、三壘安打掉1分；不過4局下演出3上3下，包括一次三振；5局下雖然被敲1支安打、出現1次保送，不過沒有失分。

總計呂彥青用52球投3局，被敲3支安打，投2次保送、1次三振，失1分。最終阪神以0比7落敗，呂彥青吞下本季第1敗，不過目前防禦率僅1.69。

巨人二軍與養樂多二軍交手的賽事，陽岱鋼擔任開路先鋒、守中外野，1局上遭到三振，3局上擊出三壘方向內野安打，5局上擊出雙殺打，7局上擊出投手方向滾地球。總計陽岱鋼4打數敲出1支安打，目前打擊率2成50，終場巨人以3比9落敗。

呂彥青 陳冠宇

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