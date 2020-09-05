日職／宋家豪11球投出三上三下 收第10個中繼點

日職樂天隊台灣投手宋家豪今天在對歐力士隊之戰中繼登板，投1局無失分，收下個人本季第10個中繼點，歐力士最終也以5：6敗給樂天，吞下3連敗，明天歐力士將由台將張奕先發，力求止敗。

樂天靠著淺村榮斗3分砲、田中和基雙響砲，6局打完取得6：3領先，宋家豪在7局上登板，先用2球讓西野真弘敲出飛球出局，3球讓伏見寅威敲出一壘界外飛球出局，面對大城滉二用6球解決，也是飛球出局。

宋家豪以11球投出三上三下，最快球速151公里，從前一戰0.1局失2分的狀況中回穩，防禦率也下降到5.47，拿下本季第10個中繼點，在隊中與布希尼斯（Alan Busenitz）並列第二，僅次於牧田和久的14次。

而火腿隊與西武隊之戰，台將王柏融和吳念庭都未出賽，王柏融已連11場未先發，上一次先發已是8月23日，火腿靠著8局下攻得4分，最終以6：2獲勝，重回五成勝率。