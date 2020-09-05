中職／萬昭清1球未投下二軍續等機會 王躍霖歸隊

中職樂天桃猿隊投手萬昭清2日首度升上一軍，但1球都沒投到、今天再下二軍，拉上王躍霖；總教練曾豪駒表示，拉上來就是肯定萬昭清，希望他好好準備、之後還有機會。

中職樂天桃猿隊投手萬昭清，2017年加入桃猿隊，後來因為肩夾擠傷勢反覆，2018年僅在二軍出賽1場，去年6月開始在二軍出賽，今年二軍目前為止18場出賽（10場先發），戰績2勝5敗、出賽防禦率9.00。

萬昭清2日生涯首度升上一軍，但這幾場比賽沒有出賽機會，今天再下二軍；曾豪駒說，先前將萬昭清拉上一軍，主要是因那陣子中繼投手局數負擔有點多，先拉一名投手上來、以備不時之需，現在中繼投手休息天數足夠、王躍霖也好了，才選擇讓萬昭清再回到二軍。

萬昭清在一軍1球未投再下二軍，曾豪駒表示，「會讓他上一軍就是對他的肯定，現階段沒有機會讓他出賽，希望他好好準備，後面有機會還是會讓他上來」。

至於先前手部不舒服下二軍的王躍霖，昨天二軍出賽，中繼投1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，今天也回到一軍。