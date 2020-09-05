中職／陳重羽蹲捕少了特質 餅總希望他找到感染力

統一獅隊陳重羽昨天先發蹲捕，被樂天桃猿隊跑出6次盜壘成功，代總教練林岳平也很無奈，「他不是不好，但需要更多在場上帶領大家的氣質和感染力」。

「餅總」說，陳重羽自己也知道，「當捕手就是球隊的領袖、要有感染力，可以感染球隊、隊友的特質，如果單純只有接、捕、傳球、打擊，絕對不夠，要如何領導比賽，不要讓節奏過長很重要」。

林岳平以昨天為例，「先發投手4局投完沒有被打太多安打，但花了很多球數，捕手在過程中應該協助他減少投球數、取得出局數，有效控制比賽節奏、才能更有優勢，否則就是耗損投手，一定會有1局爆炸」。

捕手不好當，陳重羽賽前繼續苦練。記者婁靖平／攝影

當一個好捕手不容易，林岳平說，「要從練習、比賽去觀察其他人怎麼去當這個角色，必須動腦筋，不是只有力量，捕手要動腦筋、花點精神在細膩地方」。

「陳重羽並不差，但少了帶領大家比賽的特質、球場上的指揮靈魂，這些味道他比較少」。

上半季林祐樂不順的時候，是陳重羽扛起蹲捕重責，現在換陳重羽不好，林岳平說：「這就是起伏。」

「餅總」想告訴陳重羽，必須嘗試觀察、如何引導，「為什麼老將捕手比較好，因為他們經驗好，能帶領大家控制在有優勢的狀況下，這不是帳面數據看得到的東西」。