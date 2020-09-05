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日職／生涯首對樂天警戒2打者 張奕：不要堆壘包
歐力士隊台灣投手張奕將在明天擔任先發，生涯首度對戰樂天隊，張奕對淺村榮斗、羅梅洛（Stefen Romero）特別在意，在接受日媒「daily」訪問時表示：「在他們兩人上來打擊前，盡量不要讓跑者上壘。」
張奕前一戰在8月29日先發，面對羅德隊投了7.2局、用104球，不過4局上被洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出逆轉兩分砲，8局續投又掉2分，總計被敲4安打、失4分，送出6次三振、2次保送，吞下敗投。
由於投球局數、用球數都創生涯新高，加上張奕因手肘不適而較晚升上一軍，難免令人擔心，不過張奕表示：「手肘沒有問題，因為用力投到最後，都沒有什麼問題，還滿順利的。」
本周由於增井浩俊轉任先發，張奕的先發輪值順延一天，頂替日前下二軍的艾爾伯斯（Andrew Albers），在周日先發，休息7天期間，張奕主要專注在指叉球這類變化球的調整，不過在牛棚並沒有特別練習，而是透過意象調整。
張奕也坦言，目前牛棚練投的感覺只是「還好」而已，但相信等到比賽時，一切都會到位，「投出的球也會變得不同，自己也很期待到時的改變。」
由於是生涯首次對戰樂天，張奕也點出，目前敲出20轟的淺村榮斗、17轟的羅梅洛，是需要特別注意的打者，在他們前面不要堆積壘包，加上上一場被馬丁開轟導致輸球，也會更專注在自己的投球上。
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