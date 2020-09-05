日職／投手「失憶」忘記打者已跑走 丟向無人一壘害球隊敗北

日本職棒（NPB）昨晚發生「靈異」事件，投手一個極罕見錯誤，球隊由贏變輸。

東京益力多燕子對阪神虎的賽事中，剛剛入替的投手被懷疑忘記對手已盜壘，向無人的1壘投出牽制球，牽制對手變成「牽制」隊友，直接失分。監督事件坦言「解釋不能」。

燕子在中央聯盟的常規賽作客甲子園，戰至第7局上取得1分，反超前3：2。7局下燕子防守至1人出局，虎隊佔據1、3壘，由美籍投手麥加夫（Scott McGough）登板解困。

麥加夫曾有短暫美國大聯盟（MLB）經驗，上季加盟燕子後擔任中繼投手，本季29次登板取得3次勝投。他上陣後即三振解決中谷將大，虎隊換上近本光司擊球。麥加夫投出兩球後，被虎隊1壘跑手陽川尚將盜壘，形成2人出局，2、3壘有人的劣勢。麥加夫接着投出一個好球，來到對戰近本的第4球，出現驚奇一幕。

麥加夫向着捕手方向，突然90度轉身把球投向1壘，牽制1壘的跑手。但他投出球後心知不妙，目瞪口呆不需1秒，因為發覺1壘早已沒有虎隊跑手，自然沒有燕子的球員在1壘防守。球飛向無人地帶，牽制對手卻「搞」着隊友，麥加夫立即低頭悔咎。外野的燕子隊員遇上突發事故，盡快接球補救，但虎隊2、3壘跑手已輕鬆跑回本壘得分，再次超前3：4。麥加夫犯下大錯後一臉木然，結果投出四壞球保送近本到1壘，隨即被降板。

牽制球原意為了防止1壘跑手盜壘，甚至有機會藉此觸殺出局，同時可以擾亂擊球手的節奏。麥加夫卻在陣上「失神」，日本球迷紛紛「Cap圖」又上載影片，以「珍プレー」（珍Play）標示如此罕見場面。燕子未能收復失地，憾負收場，監督高津臣吾賽後難逃被記者追問，自然無法解釋。

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文章授權轉載自《香港01》