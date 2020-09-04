中職／「這幾年有克制」 藍寅倫仍撲出兩支內野安打

樂天桃猿隊外野手藍寅倫今天完成生涯第500場出賽，以3支安打為自己慶祝，除了九局下的再見安打外，另外兩支全是頭部滑壘撲出的內野安打，他說：「這幾年有比較克制不做危險動作。」但有時是現場的感染力，讓他不自覺拚過頭。

藍寅倫今天擔任先發第八棒、右外野手出賽，先在第四局敲出一壘方向滾地球，以頭部滑壘拚出內野安打，第七局打向二壘，他再次撲出內野安打，獅隊挑戰後仍維持原判。

生涯第七季才完成500場出賽，藍寅倫賽前才說：「因為之前受傷比較多。」他過往有不少是拚過頭而造成的傷勢，他對此也說：「這幾年有比較克制不去做危險動作。」儘管如此，他說：「有時候就是現場的感染力，會誘使你這麼做，當你很想贏這場球賽時。」

今天再次兩次撲出安打，他也是一樣的心情，「因為想要贏，當時一人出局，如果沒有打穿越，就想說拚拚看，如果有上壘，也是很好的攻擊機會。」

藍寅倫今天在九局下敲出再見安打，幫助猿隊以8：7擊敗獅隊，這支再見安打對他意義重大，他表示，「今年比較跌跌撞撞，沒有打得很順，整體狀況不是很好。」