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中職／藍寅倫敲再見安打 猿1分差屠獅

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
藍寅倫敲出再見安打。記者季相儒／攝影
藍寅倫敲出再見安打。記者季相儒／攝影

統一獅與樂天桃猿隊展開三連戰，兩隊先發投手都在五局遭攻破，進入牛棚決勝，7：7的戰局，直到九局下，藍寅倫在滿壘時敲出再見安打，以8：7贏球。

猿隊王溢正與獅隊洋投泰迪繼8月28日後再次同場先發，當時兩人都投五局，由泰迪收下勝投，王溢正吞敗；今天再次過招，沒人帶走勝利，王溢正先發5局失7分，泰迪4.2局丟掉6分。

獅隊郭阜林以2支長打敲回4分打點，陳鏞基也斬獲3分打點，包括在第二局敲出兩分砲。

猿隊則靠陳俊秀和朱育賢搶分，陳俊秀首局就以安打幫猿隊先馳得點，第五局再敲三分砲，朱育賢單場雙響砲。

林立在第六局的安打，讓兩隊戰成7：7平手，此後比分僵持，直到九局下，陳俊秀敲出安打、朱育賢靠失誤上壘，盜上二壘後，陳韻文故意保送梁家榮塞滿壘包，對決藍寅倫，被他敲出再見安打結束比賽。

猿隊總教練曾豪駒指出，藍寅倫的打席，有設定球路對決，選掉壞球後，等到想要的球路。藍寅倫也說：「一顆引誘的指叉有選掉，才會來這顆直球。」

曾豪駒也感謝三任後援投手聯手把關最後4局沒有掉分，「黃子鵬上來後踩住煞車，八、九局也都有守住，這部分做得不錯。」

藍寅倫 朱育賢

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