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中職／德保拉11勝三冠王 中信兄弟二連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊高國輝。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊高國輝。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今晚以5：3擊敗富邦悍將隊，拿下2連勝，為下半季的戰績低潮稍微止血，獲選單場MVP的周思齊以人生比喻，「人生本來就有起起伏伏，最近遇到困難，大家狀況也慢慢回來。」

先發投手德保拉用104球投完7局，失3分，優質先發拿下本季第11勝，防禦率3.76，另有7次三振，累積到139次三振，超越隊友米蘭達，位居勝投、防禦率、三振「三冠王」。

周思齊今晚5打數3安打，2打點都是關鍵，3局下的一壘打幫球隊追平比數，6局下在3：3平手時，也敲回超前分，獲選單場MVP，兄弟打線全場敲出15支安打，不過其中有14支是一壘打，且有11個殘壘。

兄弟面對0：1落後，在3局下兩出局、一二壘有人時，周思齊、張志豪接連敲安，各帶有1分打點，超前比數，4局下王威晨也在滿壘時敲出一壘打，帶回1分，以3：1領先。

悍將隊高國輝在3局上敲出右外野深遠高飛球，陳文杰在全壘打牆前驚險接殺，高國輝跑到三壘才發現出局，5局上高國輝再把球敲往右外野，這次打中牆頭彈出去，形成追平兩分砲，也是個人本季第19轟。

兄弟在6局下反擊，單局4支安打，周思齊、詹子賢的一壘打各帶有一分打點，再度要回領先，幫助德保拉拿下勝投。

「泡麵組」吳俊偉、李振昌接替投完7局的德保拉，各投1局無失分，吳俊偉收下第20次中繼成功，李振昌18次救援成功，都是聯盟第一。

【中央社台北4日電】

中信兄弟今天主場迎戰富邦悍將，兄弟先發投手德保拉7局優質先發，周思齊手感回溫，單場3安2打點，率隊5比3拿勝，周思齊拿下單場MVP，他也將球季狀況起伏比喻成「人生縮影」。

中職中信兄弟隊今天起在洲際棒球場與富邦悍將隊打3連戰，兄弟隊先發投手德保拉今天首局被李宗賢敲出安打、保送范國宸後，再被高國麟敲安先失1分，5局被高國輝敲出兩分砲掉分。

德保拉今天總計用104球投7局，被敲6支安打，投出2次保送、7次三振，失掉3分責失分，球隊獲勝，德保拉拿下個人本季第11勝，續居聯盟勝投王。

兄弟隊周思齊關鍵時刻有表現，首局敲出內野安打，3局安打送回球隊追平分，張志豪補上安打添分，幫助球隊取得2比1領先，4局兄弟再靠著王威晨適時安打，送回團隊第3分。

悍將隊5局靠著高國輝2分砲扳平比數，兄弟6局下半再起攻勢，王威晨二壘打開啟攻勢，周思齊再敲安打，送回球隊超前分，張志豪、詹子賢接連，替球隊多添1分保險分。

兄弟隊牛棚投手吳俊偉8局接手中繼，讓悍將隊打者3上3下、力守無失分，拿下本季第20次中繼成功，目前暫居聯盟中繼王。

兄弟隊今天全場敲出15支安打，周思齊5打數敲出3支安打，貢獻2分打點，跑出1次盜壘成功，表現最亮眼，王威晨今天5打數也有3支安打，包括1支二壘打，貢獻1分打點。

周思齊拿下單場最有價值球員（MVP），他表示，前陣子狀況不理想，但很多人都說棒球比賽像人生縮影、起起伏伏，無論個人、球隊，都會遇到低潮和挫折，「但我們是很堅強的團隊、也很團結，大家都想辦法克服，也慢慢回穩」。

身為球隊中資深的學長，被問起遇到戰績狀況不佳時會怎麼鼓勵學弟們，周思齊笑說：「都是學弟鼓勵我比較多」，他也感謝球迷不管輸贏、都進場為球隊加油，並向球迷喊話：「這就是兄弟精神，我們一起努力。」

周思齊 高國輝

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