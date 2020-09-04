日職／再對蓋瑞特火球 王柏融敲飛球出局

日職火腿隊今與西武隊交戰，兩隊台將都在後段上場，火腿隊王柏融連10場未先發，今天板凳出發，在8局代打敲飛球出局，西武隊吳念庭則是代守上場，未獲打擊機會，火腿最終以2：6吞敗。

火腿隊面對2：6落後，8局下攻佔一二壘，一出局後王柏融上場代打捕手宇佐見真吾，面對蓋瑞特（Patrick Garrett），2好3壞後纏鬥到第7球，將160公里速球敲成左外野界外飛球出局，下一棒平沼翔太也是飛球出局，火腿隊未能得分。

王柏融在8月27日面對蓋瑞特，曾將他投出的158公里速球，敲成一壘打，也敲進本季個人首打點，今天未能建功，總計1打席無安打，中斷個人連兩場安打，打擊率也從1成56微幅下降到1成52。

吳念庭在7局下上場代替洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）守備一壘，近5場出賽都以代守、代打為主，目前在一軍出賽22場，12打數敲出1安。

西武今天首局就靠史班根伯格（Cory Spangenberg）的二壘打敲回一分，2局上捕手森友哉轟出2分砲，7局上山川穗高的3分砲拉開比分，也是個人本季第20轟，連續4年達成單季20轟；火腿僅靠中田翔陽春砲、亞努耶瓦（Christian Villanueva）二壘打攻下零星2分。