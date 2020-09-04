快訊

自費醫材上限蓋牌？「民眾權益」不該是回應爭議的萬靈丹

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／跌撞中完成500場出賽 藍寅倫不說慢只說感恩

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
花了七年才完成生涯第500場出賽，藍寅倫不覺得慢，而是感恩現在還能在場上打球。記者季相儒／攝影
花了七年才完成生涯第500場出賽，藍寅倫不覺得慢，而是感恩現在還能在場上打球。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊外野手藍寅倫的職棒生涯邁入第七年，今天才達成第500場出賽，他不覺得慢，而是感恩，「至少在這個時間點，我還可以在場上打拚。」今年不管打擊或守備，都遇到大起大落的狀況，藍寅倫也知道，「問題都發生了，不全然是壞事，讓我有個警惕，必須去面對、解決自己的問題。」

藍寅倫今天擔任先發第八棒、右外野手，成為他的生涯第500場出賽，從2014年在一軍初登板，身為主力外野手，卻足足花了七季才走到這一步，傷勢拖累他的腳步。

「不會覺得坎坷啦！遇到了，就去接受啊！」迎接生涯第500場出賽，藍寅倫對未來有期許，「希望越打越久，不只是500場、不只是1000場。」

今年也是藍寅倫生涯經歷最大震盪的球季，守備上接連出現重大瑕疵，打擊表現的起伏也大，他坦言被唸的次數也不少，「今年真的比較大起大落，表現不穩定。」

他也說，既然都發生了，就選擇正面去看，讓自己有個警惕，「先把今年球季好好完成，再去檢討那些缺失，為什麼守備會有那些缺失，打擊表現會這麼起伏。」

藍寅倫 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／右打外野手實驗失敗 獅隊下放羅國龍、升張偉聖

中職／陳俊秀代打三分砲 猿隊12局轟退獅隊

我是MVP／廖乙忠優質先發奪勝 感謝捕手林明杰引導

中職／廖乙忠優質先發兄弟搶勝 威拉諾吞5連敗

相關新聞

中職／林智勝下二軍調整 高宇杰返一軍

中信兄弟隊今天在洲際球場與富邦悍將隊交手，兩隊都有球員異動，兄弟將「大師兄」林智勝與捕手林明杰降下二軍，拉上捕手高宇杰與...

中職／生涯最大低潮 陳重羽曾一度不想來球場

統一獅隊捕手陳重羽久違先發蹲捕，代總教練林岳平賽前親自點出一項不利數據，「他下半季先發蹲捕的場次，我們還沒贏過。」陳重羽...

中職／右打外野手實驗失敗 獅隊下放羅國龍、升張偉聖

統一獅隊的右打外野手實驗，暫時宣告失敗，羅國龍在一軍累積20打數只敲出1安打，打擊率只有0.50，今天下放羅國龍，改叫上...

日職／陽岱鋼敲2安 二軍近4戰敲6安

日職巨人隊台將陽岱鋼今天在二軍出賽，單場4打數2安打，從三軍回歸二軍後，4場出賽累計13打數6安打，打擊率4成62，巨人...

中職／跌撞中完成500場出賽 藍寅倫不說慢只說感恩

樂天桃猿隊外野手藍寅倫的職棒生涯邁入第七年，今天才達成第500場出賽，他不覺得慢，而是感恩，「至少在這個時間點，我還可以...

中職／王躍霖二軍出賽 預計1、2天內歸隊

樂天桃猿隊洋投曼恩是否在下周進入先發輪值，教練團尚未做出決議，尼寇力和威拉諾可能都還有補考機會；後援投手王躍霖則已在二軍...

中職／8月MVP羅傑斯 對3連勝江國豪

中信兄弟隊洋投羅傑斯在8月繳出2勝0敗，防禦率0.97的優異成績，獲選單月投手MVP，9月第一戰將在明天對上富邦悍將隊，...

中職／悍將有望3位20轟 林益全：還埋伏1人

富邦悍將隊今年已有四名十轟級打者，其中高國輝十八轟、林益全十六轟、高國麟十四轟，隊史有望首次出現單季三名廿轟打者，林益全...

未來之星對抗賽／鄭浩均提高訓練強度 向陳偉殷、曾仁和挖寶

道奇隊投手鄭浩均旅美第一年遇疫情攪局，但秋春訓已開眼界，為了表現更好，主動要求提高訓練強度，還被教練覺得練太多，回台向陳...

未來之星對抗賽／林昱珉6局好投 U18中培隊搶勝

未來之星對抗賽U18中培隊今天與亞大棒中培隊交手，U18中培隊林昱珉先發6局好投，陳佳樂敲超前比分安打，終場以5比3拿下...

中職／猿再簽3新秀 僅剩首輪的馬傑森還沒搞定

樂天桃猿隊今天再宣布簽下三名新秀，第五到七輪選進的投手王志煊、捕手邱家慶、投手何逸龍談妥，今年選進的九名球員，只剩首輪指...

中職／打線相挺 米蘭達請星巴克謝隊友

中信兄弟隊昨晚以五比一擊敗統一獅隊，先發投手米蘭達固然繳出七局失一分的好投，賽後獲選ＭＶＰ時，也不忘隊友分數支援，大方允...

熱門新聞

NBA／阿努諾比絕殺三分球 暴龍峰迴路轉扳回一勝

NBA／雷納德高效率奪29分 快艇首戰痛宰金塊23分

NBA／上演神奇絕殺 阿努諾比：球出手就知道有了

真金不怕火來煉 湖人破火箭最多花6場

NBA／簽下4年總教練合約 奈許正式接掌籃網兵符

中職／悍將有望3位20轟 林益全：還埋伏1人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。