中職／跌撞中完成500場出賽 藍寅倫不說慢只說感恩

樂天桃猿隊外野手藍寅倫的職棒生涯邁入第七年，今天才達成第500場出賽，他不覺得慢，而是感恩，「至少在這個時間點，我還可以在場上打拚。」今年不管打擊或守備，都遇到大起大落的狀況，藍寅倫也知道，「問題都發生了，不全然是壞事，讓我有個警惕，必須去面對、解決自己的問題。」

藍寅倫今天擔任先發第八棒、右外野手，成為他的生涯第500場出賽，從2014年在一軍初登板，身為主力外野手，卻足足花了七季才走到這一步，傷勢拖累他的腳步。

「不會覺得坎坷啦！遇到了，就去接受啊！」迎接生涯第500場出賽，藍寅倫對未來有期許，「希望越打越久，不只是500場、不只是1000場。」

今年也是藍寅倫生涯經歷最大震盪的球季，守備上接連出現重大瑕疵，打擊表現的起伏也大，他坦言被唸的次數也不少，「今年真的比較大起大落，表現不穩定。」

他也說，既然都發生了，就選擇正面去看，讓自己有個警惕，「先把今年球季好好完成，再去檢討那些缺失，為什麼守備會有那些缺失，打擊表現會這麼起伏。」