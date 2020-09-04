中職／王躍霖二軍出賽 預計1、2天內歸隊

樂天桃猿隊洋投曼恩是否在下周進入先發輪值，教練團尚未做出決議，尼寇力和威拉諾可能都還有補考機會；後援投手王躍霖則已在二軍出賽，最快一、兩天內可回歸一軍，減輕勝利組牛棚負擔。

曼恩周三在二軍首度出賽，先發4局共用68球，只被敲1安打、無失分，送出8次三振，均速143到145公里，內容讓教練團看了很滿意。

是否讓曼恩在下周直接進入先發輪值，總教練曾豪駒表示，目前還沒有定案，尼寇力可能再給他一場先發，威拉諾也不排除仍有下一次的先發。

尼寇力本季在一軍出賽8場（7場先發），繳出1勝3敗、防禦率5.90，7月中旬因睡覺壓到手，導致肩膀肌肉夾擠發炎，傷癒後在二軍出賽內容並不理想，球速只剩138到140公里，讓猿隊對他的傷後狀況不太放心。

威拉諾今年則是來台第三年，但成績慘跌，先發12場吞下1勝7敗、防禦率7.13，從6月20日後就沒有拿過勝投，周二對富邦悍將隊投2局狂失9分，之後遭下放二軍。

好消息是王躍霖今天已在二軍出賽，投1局，用9球收下3局數，送出一次三振。曾豪駒表示，王躍霖這陣子在牛棚練投的狀況都不錯，若在二軍出賽後沒有問題，預計一、兩天內就會上一軍。