中職／8月MVP羅傑斯 對3連勝江國豪

中信兄弟隊洋投羅傑斯在8月繳出2勝0敗，防禦率0.97的優異成績，獲選單月投手MVP，9月第一戰將在明天對上富邦悍將隊，要爭取個人本季對悍將首勝，對上近期3連勝的江國豪。

羅傑斯本季對悍將隊4場先發，防禦率3.80，上半季兩戰合計9.2局失7分，下半季14局僅失3分，不過皆無關勝敗，上半季兩場先發，兄弟打線在後段逆轉勝，下半季則是一場兄弟延長勝，一場遭對手逆轉。

羅傑斯想要取得對悍將首勝，需要打線支援，羅傑斯雖然在8月5場先發、37局僅失4分，防禦率0.97卻僅拿下2勝，這段期間羅傑斯獲得的得分護援率是3.16，是兄弟投手群第三低、先發最低，而且主要來自8月8日全場攻下11分的挹注。

江國豪近期表現不錯，近3場都對上中信兄弟隊，拿下3連勝，上一場在8月29日對兄弟，先發6.1失3分的優質先發奪勝，且8月防禦率3.86，隊友的護援率是6.27。