中職／右打外野手實驗失敗 獅隊下放羅國龍、升張偉聖

統一獅隊的右打外野手實驗，暫時宣告失敗，羅國龍在一軍累積20打數只敲出1安打，打擊率只有0.50，今天下放羅國龍，改叫上張偉聖，代總教練林岳平表示，「測試的效果，和我們預期是有段距離。」

獅隊主力外野手蘇智傑、林安打、陳傑憲，加上替補的潘武雄、唐肇廷全數都是左打，蘇智傑和林安可下半季對左投對戰數據下滑，讓林岳平動念叫上右打外野手，測試新陣型。

但羅國龍在一軍表現不如預期，至今20打數只有1支安打為全壘打，打擊率不到1成，今天再度降下二軍，換上張偉聖。

林岳平指出，「打一次不好給他機會，打10次有一支全壘打，打到20次，安打率不高、上壘率也不高，測試的效果和預期有段距離，所以就再換回左打。」他也提到，羅國龍去年受傷，已有10個月沒有比賽，但他以往是很好的三拍子選手。

林岳平表示，「就讓他先繼續調整，若之後戰績比較有優勢，還是有機會在後段把他調回來。」