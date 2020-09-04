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未來之星對抗賽／林昱珉6局好投 U18中培隊搶勝

中央社 / 記者謝靜雯台北4日電
U18中培隊林昱珉先發6局好投，陳佳樂敲超前比分安打，終場以5比3拿下勝利。 中央社
U18中培隊林昱珉先發6局好投，陳佳樂敲超前比分安打，終場以5比3拿下勝利。 中央社

未來之星對抗賽U18中培隊今天與亞大棒中培隊交手，U18中培隊林昱珉先發6局好投，陳佳樂敲超前比分安打，終場以5比3拿下勝利；U18中培隊結束明天比賽後，6日球員歸建母隊。

未來之星對抗賽今天在台體大棒球場舉行，U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊由林昱珉先發，前3局僅被敲出1支安打、無失分，4局被敲3支安打，加上隊友守備失誤失掉2分，5、6局續投沒有再掉分。

林昱珉今天總計用83球投6局，被敲4支安打，投出5次三振，失掉2分（1分責失分）、表現不錯，U18中培隊7局啟動牛棚，陳翊瑄投0.2局被敲1支安打無失分，林子崴後援2.1局被敲2支安打，失掉1分責失分。

今天比賽前3局兩隊都沒有拿下分數，U18中培隊4局靠著失誤、馬傑森犧牲觸擊、李展毅安打送回第一分，亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊4局下半拿下2分、翻轉戰局，U18中培隊6局再靠著接連保送、宋晟睿安打，送回追平分。

U18中培隊7局再起攻勢，靠著保送、野手選擇、陳佳樂適時二壘打，送回超前分，林子豪補上安打，替球隊多添1分保險分，8局再靠著接連安打、高飛犧牲打添分，取得5比2領先。

亞大棒中培隊5到8局沒有再得分，直到9局靠著鄭宗哲內野安打、黃彥賓安打推進，再靠滾地球追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗；U18中培隊明天最後一場比賽將與台南市成棒隊交手，比賽結束後，預計6日球員歸建母隊。

林昱珉 棒球

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