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中職／生涯最大低潮 陳重羽曾一度不想來球場

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊捕手陳重羽。記者季相儒／攝影
統一獅隊捕手陳重羽。記者季相儒／攝影

統一獅隊捕手陳重羽久違先發蹲捕，代總教練林岳平賽前親自點出一項不利數據，「他下半季先發蹲捕的場次，我們還沒贏過。」陳重羽自承正經歷生涯最大低潮，情緒最低時，甚至不想來球場，但弟弟開導，他自己也逐漸調適心情，「輸贏不是我一個人可以掌握的，我只能盡量把自己的部分做好，把贏球的機率提高。」

獅隊下半季主戰捕手交給林祐樂，陳重羽的出賽機會不多，林岳平直指：「重羽不差，一直沒讓他固定出賽，是因為他下半季先發蹲捕還沒勝場。」

陳重羽點出自己失去主戰捕手位置的原因，「打擊低潮，還有一些捕手的基本，像是擋球，沒有做好。」

他自知下半季先發蹲捕還沒贏過這項不利數據，也坦言曾為此糾結，「前一陣子滿不想來球場的，感覺自己好像無法對球隊有貢獻。」他說：「我不是會喝酒宣洩的人，我會哭，有時那個點到了，就會哭。」

他透露，曾有一次落淚嚇到投捕教練陳俊輝，「隔天跟他說不要嚇到，這是我的方式，不會因為這樣影響自己的信心。」可以跨過心中的那道坎，他提到弟弟陳重廷給自己的幫助，「他在二軍兩年多，心境上有比較多感受，我沒遇過這種低潮，會有比較多負面想法，比較不知道要怎麼找到方向。」

陳重廷告訴他，把每天該做的事情做好，每個環節都認真投入訓練，上去就不要再想。陳重羽說，現在的心情不像前陣子那麼糾結，「就像我弟弟說的，上去就盡力做好，輸贏不是我可以掌握的，投手自己都無法掌握比賽輸贏了，我只能盡力做好，把機率提高。」

陳重羽 林岳平 陳重廷

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